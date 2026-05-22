BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 15:02
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Γιαροσλάβλ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, κατά το πιο πρόσφατο από μια σειρά πληγμάτων του Κιέβου σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

«Ιδιαίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας επιχείρησαν κατά στόχων που συνδέονται με το διυλιστήριο πετρελαίου της Γιαροσλάβλ --περίπου 700 χιλιόμετρα από το έδαφός μας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, έχοντας στόχο να διαταράξει τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία και να προκαλέσει πλήγμα στα έσοδα που βοηθούν τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί μετά τον πόλεμο στο Ιράν και οι κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της Μόσχας έχουν χαλαρώσει.

Το Κίεβο υιοθετεί επίσης ολοένα και περισσότερο την τακτική να χτυπά πολλές φορές τις ίδιες εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει 11 ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αυτόν τον μήνα από τις 21 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, αυτού του Κίρισι.

Σχεδόν όλα τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και δηλώσεις πηγών στο Reuters αυτήν την εβδομάδα.

«Φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στην πατρίδα -στη Ρωσία-και αυτό είναι το δίκαιο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Η ρωσική FSB ανακοινώνει ότι απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με το RIA.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε παράλληλα σήμερα ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» από πράκτορα των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σε ενεργειακή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

«Ένας πράκτορας των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ένας Ρώσος πολίτης γεννηθείς το 2003, συνελήφθη στην πόλη Νοβοροσίσκ», μετέδωσε το RIA επικαλούμενο ανακοίνωση της FSB.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας 21 Μαϊος 2026

