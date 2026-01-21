ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε σήμερα στο Ελληνικό Κράτος, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστου Δήμα, το τμήμα του νέου Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και συνδέει πλέον την Ελλάδα με τη Βουλγαρία μέσω νέου μεθοριακού σταθμού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, καθώς αποτελούσε το τελευταίο αδιανοικτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού. Το έργο, το οποίο κατασκευάστηκε σε δύσβατο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο, παρουσιάζει αρκετές τεχνικές καινοτομίες και περιλαμβάνει 8 χλμ. οδοποιίας στην οροσειρά της Ροδόπης (σε υψόμετρο 1.050 μέτρων), 3 σήραγγες, 8 γέφυρες, πολλά μικρά τεχνικά έργα και 26 ορύγματα. Μάλιστα, για τις ανάγκες κατασκευής του έγιναν ανοιχτές εκσκαφές που ξεπέρασαν σε όγκο τα 1,3 εκατ. κυβικά μέτρα, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1.000 τόνοι εκρηκτικών, εγκαταστάθηκαν 70 χλμ. αγκύρια αντιστήριξης πρανών κ.α.

Με αφορμή την παράδοση του έργου, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης δήλωσε: «Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη Θράκη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Παραδίδουμε στο Ελληνικό Κράτος ένα σύγχρονο δρόμο, που κατασκευάστηκε υπό αντίξοες γεωολογικές συνθήκες από τους ανθρώπους του Ομίλου AKTOR και θα προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής νέες προοπτικές ανάπτυξης. Και είμαστε διπλά υπερήφανοι που συμβάλουμε στη δημιουργία του Κάθετου Άξονα 70, καθώς ο Όμιλος AKTOR έχει ταυτίσει την πορεία του με τα μεγάλα έργα της Εγνατίας Οδού».

Ο Κάθετος Άξονας 70 θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθώς συνδέει πλέον την Ξάνθη με τη Βουλγαρική ενδοχώρα, σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας που υπεγράφη το 1998.

