ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Άννα Διανά
Τρίτη, 28/04/2026 - 08:01

Λύση για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που κινδυνεύουν να χαθούν βρήκε το ΥΠΕΝ, στρέφοντάς τους στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να καλύπτει μέρος της συμμετοχής του μέσω κονδυλίων έως 350 εκατ. ευρώ. Η επιλογή συνδέεται με την ανάγκη επιτάχυνσης κρίσιμων έργων δικτύων και διασυνδέσεων, ενόψει των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης του Ταμείου.

Η πρόταση εντάσσεται στην αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης, με το ΥΠΕΝ να βρίσκεται σε προχωρημένες τεχνικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη της κρατικής συμμετοχής στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου, στόχος είναι αφενός να απορροφηθούν διαθέσιμοι πόροι που είχαν αρχικά κατευθυνθεί σε έργα με καθυστερήσεις και αφετέρου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ένταξη της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ λειτουργεί ως «όχημα» για την απορρόφηση πόρων που διαφορετικά θα έμεναν ανεκμετάλλευτοι, καθώς μέρος των κονδυλίων του Ταμείου είχε αρχικά δεσμευθεί για δράσεις που δεν προχώρησαν με τον απαιτούμενο ρυθμό.

Παράλληλα, η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η ανάγκη για επιτάχυνση των επενδύσεων στα δίκτυα μεταφοράς, προκειμένου να στηριχθεί η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και να ενισχυθεί η διασυνδεσιμότητα της χώρας με τις γειτονικές αγορές. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι τα έργα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για τη σταθερότητα του συστήματος. Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται ότι ευθυγραμμίζεται με τις «πράσινες» προδιαγραφές του Ταμείου, δεδομένου ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα δικτύων και διασυνδέσεων που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση. Η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του ΤΑΑ.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι μερικές εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Ενεργειακές Λεωφόροι» που ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με βάση το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου προβλέπει τη συμμετοχή του Δημοσίου με 511 εκατ. ευρώ, ενώ η κινεζική State Grid αναμένεται να συνεισφέρει 240 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό της στο 24%. Τα υπόλοιπα κεφάλαια, ύψους περίπου 249 εκατ. ευρώ, θα αντληθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με την αγορά να εμφανίζεται θετική απέναντι στην προοπτική της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την κατάθεση του επίσημου αιτήματος αναθεώρησης του σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται στις αρχές Μαΐου, ανοίγοντας τον δρόμο για τις τελικές εγκρίσεις και την έναρξη της διαδικασίας της ΑΜΚ. Από την πλευρά της η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει roadshows αμέσως μετά το «πράσινο φως» για την ΑΜΚ της εταιρείας, δηλαδή μετά τις 15 Μαΐου όταν και προγραμματίζεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις σχετικές εγκρίσεις.

