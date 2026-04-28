ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
Άννα Διανά
Τρίτη, 28/04/2026 - 08:04

Αυξημένη ζήτηση αλλά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις ΑΠΕ για άλλον έναν μήνα να κυριαρχούν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής καταγράφηκε και τον Μάρτιο.

Μήνας, που συνεχίστηκε το σερί των υψηλών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό σύστημα, με «ωθηση» από τις ΑΠΕ που έφτασαν στο 47,7% του μείγματος έναντι 39,1% παραγωγής από θερμικές μονάδες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το μηναίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Μάρτιο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια αγορά ήταν αυξημένη κατά 5,84% και ανήλθε σε 4.270 GWh. Αλμα όμως έκανε και η παραγωγή που έφτασε στις 5.356 GWh με την αύξηση να φτάνει στο 31,58%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 204,83% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και ανήλθαν σε 1.184 GWh. Αντίθετα οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 72,26% και ανήλθαν σε μόλις 98 GWh.

Σε ότι αφορά το μείγμα παραγωγής του Μαρτίου, όπως προαναφέρθηκε την πρώτη θέση κατείχαν οι ΑΠΕ με συνολικό ποσοστό 47,7%. Από αυτές το 29,6% προήλθε από μεγάλες μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ και το 18,1% από μικρότερες μονάδες κυρίως φωτοβολταικά που είναι συνδεδεμένα το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ακολούθησαν οι θερμικές μονάδες (φυσικού αερίου και λιγνίτη) με συνολικό ποσοστό 39,1% εκ του οποίου το 34,2% προήλθε από μονάδες φυσικού αερίου και το 4,9% από λιγνιτικές μονάδες. Το 13,2% του μείγματος παραγωγής προήλθε από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ τα οποία συνεισέφεραν σημαντικά λόγω των ευνοϊκών υδρολογικών συνθηκών.

Αναφορικά με τα μερίδια των προμηθευτών στη λιανική αγορά ρεύματος παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τον Φεβρουάριο, με τη ΔΕΗ να έχει χάσει ένα πολύ μικρό ποσοστό αλλά να παραμένει στην κορυφή μεταξύ των προμηθευτών ελέγχοντας το 48,9% της αγοράς.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Μάρτιο η ΔΕΗ κατείχε το 48,9% έναντι 49,36% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 21,77% ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 21,35% του Φεβρουαρίου.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με μερίδιο 9,58% επίσης αυξημένο σε σχέση με το 9,46% του Φεβρουαρίου. ΟΙ υπόλοιπες εταιρείες εμφανίζουν μικρές διακυμάνσεις στα μερίδιά τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,98% έναντι 5,87% το Φεβρουάριο. Το μερίδιο της NRG μειώθηκε οριακά από 4,02% τον Φεβρουάριο στο 3.93%. Ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,36%, η Ζενίθ με 3,1%, η Volton με 1,16% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,22 της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια σχεδόν όλων των προμηθευτών παραμένουν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 60,8%, τη Metlen στο 13,7%, την Ήρων στο 6,7%, την Enerwave στο 5,5%, τη ΖΕΝΙΘ στο 4,5%, την NRG στο 3,8% και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 33,8%, η Metlen 23,9%, η Ήρων το 16,7%, η Φυσικό Αέριο στο 9,5% για δεύτερο μήνα, η NRG βρέθηκε στο 6,4%, της Enerwave στο 5,5% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,2% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρωτιά ως προς τα μερίδια ανήκει στην Metlen με αυξημένο ποσοστό έναντι του προηγούμενου μήνα στο 52,4%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 19,8%, η Ήρων που επίσης αύξησε το μερίδιο της στο 12%, η Enerwave που έχασε εκ νέου μερίδιο και βρίσκεται στο 8,5%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 6% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,3%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην συμβατική παραγωγή αλλά με μειωμένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 50,96% έναντι 57,69% το Φεβρουάριο. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε στο 22,97%. Ακολουθεί η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, δηλαδή η νέα μονάδα παραγωγής της Motor Oil και της ΤΕΡΝΑ που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία με ποσοστό 10,44%, η Enerwave με 8,97%, η μονάδα Κόρινθος Power με 3,64% και η Ήρων με 3,19%.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Μάρτιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 39,69%, η Optimus με 25,66%, η Metlen με 12,18%, η ΔΕΗ με 7,58% και η Motor Oil Renew με 4,42%.

