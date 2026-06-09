Σάκης Αρναούτογλου: Το «Ελλάδα 2.0» κινδυνεύει να γίνει «Ελλάδα… ξανά και ξανά από την αρχή».

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνεχείς αναθεωρήσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και για τις απεντάξεις, τις περικοπές και τις μεταφορές έργων που αρχικά είχαν παρουσιαστεί ως κρίσιμες παρεμβάσεις για το μέλλον της χώρας, όπως αναφέρει, κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Σε δήλωσή του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει:

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια ευκαιρία να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, να προστατεύσει τις υποδομές της, να στηρίξει τις περιφέρειες, τους αγρότες, τις οικογένειες, τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε ένα σχέδιο που αλλάζει διαρκώς. Έργα που περιορίζονται. Έργα που καθυστερούν.Έργα που μεταφέρονται αλλού. Έργα που απεντάσσονται πλήρως.

Μιλάμε για παρεμβάσεις που αφορούν την ύδρευση, την πολιτική προστασία, τον σιδηρόδρομο, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τα δίκτυα 5G, τις δομές παιδικής μέριμνας, την έρευνα και την καινοτομία, τα αρδευτικά έργα, την αποθήκευση ενέργειας και τις περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ή διαχειριστικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό. Όταν απεντάσσονται ή αλλάζουν έργα που αφορούν το νερό, τις μεταφορές, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, την καινοτομία και τις κοινωνικές υποδομές, τότε τίθεται ευθέως ζήτημα αξιοπιστίας, διαφάνειας και κυβερνητικής ικανότητας.

Η κυβέρνηση πανηγύριζε για το «Ελλάδα 2.0». Σήμερα οφείλει να εξηγήσει τι απέγιναν οι αρχικές δεσμεύσεις της.

Ποια έργα βγήκαν εκτός;

Ποιοι πόροι χάθηκαν ή μεταφέρθηκαν;

Ποιες περιοχές έμειναν πίσω;

Ποιοι πολίτες και ποιοι παραγωγικοί κλάδοι στερήθηκαν έργα που είχαν ανάγκη;

Δεν μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης να αντιμετωπίζεται σαν λογιστικό φύλλο που διορθώνεται κάθε φορά που αποτυγχάνει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Κάθε αναθεώρηση έχει συνέπειες. Κάθε απένταξη σημαίνει μια χαμένη ευκαιρία για μια τοπική κοινωνία, έναν κλάδο, μια υποδομή, μια γενιά. Και κάθε καθυστέρηση πληρώνεται τελικά από τους πολίτες.

Με την ερώτησή μου ζητώ από την Κομισιόν καθαρές απαντήσεις:

Πόσες φορές έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης;

Ποια είναι η πραγματική έκταση των αλλαγών σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του 2021;

Ποια έργα απεντάχθηκαν, περιορίστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες πηγές χρηματοδότησης;

Και κυρίως: επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές τους αρχικούς στρατηγικούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα;

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ζητά διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στους πόρους που προορίζονται για την κοινωνία. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ανήκει στην κυβέρνηση. Ανήκει στους πολίτες και στις επόμενες γενιές. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει για κάθε έργο που χάθηκε, για κάθε στόχο που εγκαταλείφθηκε και για κάθε ευκαιρία που υπονομεύθηκε».