ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή

Σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ζητούσε ο ΑΔΜΗΕ «κλείδωσε» η ΡΑΑΕΥ το επιτρεπόμενο κόστος κεφαλαίου για την περίοδο 2026–2029, διαμορφώνοντας το WACC μεταξύ 6,87% και 7,02% και βάζοντας ταυτόχρονα τον τόνο για τις αποδόσεις αλλά και το επενδυτικό αποτύπωμα του Διαχειριστή την επόμενη τετραετία.

Ειδικότερα με βάση τη σχετική απόφαση που αφορά στον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου του Διαχειριστή για την προαναφερόμενη περίοδο αλλά και του απαιτούμενου εσόδου για το 2026 και η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC (προ φόρων σε ονομαστικές τιμές), που εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστκή Αρχή είναι από 6,87% για το 2026 έως 7,02% για το 2029.

Αναλυτική η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε WACC 6,87% για το 2026, 6,92% για το 2027, 6,92% για το 2028 και 7,02% για το 2029 έναντι υψηλότερης απόδοσης κεφαλαίου που είχε αιτηθεί ο Διαχειριστή και συγκεκριμένα 7,47% για το 2026, 7,53% για το 2027, 7,59% για το 2028 και 7,68% για το 2029.

Με βάση του συντελεστές που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ το Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2026-2029 ανέρχεται σε 568.149.000 για το 2026, 598.815.000 για το 2027, 670.345.000 για το 2028 και 792.001.000 για το 2029. Το δε απαιτούμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2026, ορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ σε 445.398.195 ευρώ.

Στην απόφαση της ΡΑΑΕΥ αναφέρεται ότι η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σε ότι αφορά το ύψος των επενδύσεων που προτίθεται να υλοποιήσει στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη ρυθμιστική περίοδο που εξετάζεται είναι 1.337.089.000 ευρώ το 2026, 1.329.298.000 ευρώ το 2027, 1.468.791.000 ευρώ το 2028 και 2.056.410.000 ευρώ το 2029.

Εξάλλου η πρόσθετη απόδοση της Διασύνδεσης Κρήτης Αττικής για την περίοδο 2026-2029 σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 8.451.000 ευρώ για το 2026, 7.815.000 για το 2027, 7.581.000 ευρώ για το 2028 και 7.348.000 για το 2029.

Η Αρχή επισημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε την εισήγησή του για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής Περιόδου 2026-2029 το Νοέμβριο 2025, κατά παράβαση της Μεθοδολογίας, η οποία προβλέπει ότι η εισήγηση έπρεπε να είχε υποβληθεί τον Ιούνιο 2024. Κατόπιν υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία για τη λεπτομερή ανάλυση των παραμέτρων των λειτουργικών δαπανών (Opex), τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης κλπ

Επίσης η ΡΑΑΕΥ σημειώνει στην απόφαση της ότι η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ βασίστηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034, το οποίο δεν είχε εγκριθεί από την Αρχή, καθώς και σε συμπληρώσεις που είχε μόλις υποβάλει. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, σε αντίθετη περίπτωση ο υπολογισμός του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2026-2029, στη βάση του τελευταίου εγκεκριμένου από την Αρχή ΔΠΑ, ήτοι της περιόδου 2024-2033, θα βασιζόταν σε ένα πλέον ανεπίκαιρο και χρονικά ξεπερασμένο επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της αρχικής εισήγησης του Διαχειριστή για το Επιτρεπόμενο Έσοδο 2026-2029 της Δραστηριότητας του Συστήματος και της Αγοράς, η ΡΑΑΕΥ ζήτησε αρχικές διευκρινίσεις, ενώ η εισήγηση του Διαχειριστή βασίστηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034, το οποίο δεν είχε εγκριθεί από την Αρχή.

Η τελική απόφαση της ΡΑΑΕΥ προέκυψε μετά από συνδυαστική επεξεργασία των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ για το νέο ΔΠΑ 2025–2034 και το επιτρεπόμενο έσοδο της περιόδου 2026–2029, καθώς και των πρόσθετων στοιχείων που κατατέθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας.