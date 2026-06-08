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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 12:06
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Η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιείται επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.2 «Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ως ισχύει, με την υπ΄αριθμ. Ε-14/2026 Απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (Β’ 8981/2026): «Πλέον των όσων προβλέπονται ανωτέρω, θεσπίζεται αριθμητική τιμή για το Κατώτατο Όριο Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, η οποία ανέρχεται σε -50 €/ MWh και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της Ε-96/2025 απόφασης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ».

Με βάση τα οριζόμενα στην Ε-96/2025 απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, η απόφαση ετέθη σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες (15 ημέρες) μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2946/12.06.2025).

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης από [-50 €/MWh] σε [-100 €/MWh] για δώδεκα επιπλέον μήνες.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 15Ιουνίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα:

  1. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ (Ι-417494/5.6.2026)
  2. Απόφαση Ε-96/2025 (Β’ 2946)
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