Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 24 Φεβρουαρίου 2026 Πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Απόφαση ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ. 395/2016, ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.
Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες:
- Ημερομηνία αποστολής:02.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-411780/26.02.2026
Αποστολέας: ΒΛΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ
- Ημερομηνία αποστολής:02.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412988/16.03.2026
Αποστολέας: ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:02.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412261/04.03.2026
Αποστολέας: ΒΡΑΙΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412310/04.03.2026
Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412361/05.03.2026
Αποστολέας: ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412991/16.03.2026
Αποστολέας: ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412997/16.03.2026
Αποστολέας: ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-412999/16.03.2026
Αποστολέας: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413003/16.03.2026
Αποστολέας: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413230/18.03.2026
Αποστολέας: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413267/18.03.2026
Αποστολέας: ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413285/19.03.2026
Αποστολέας: ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413294/19.03.2026
Αποστολέας: ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413301/19.03.2026
Αποστολέας: ΘΕΡΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413339/19.03.2026
Αποστολέας: ΧΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413355/20.03.2026
Αποστολέας: ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413347/20.03.2026
Αποστολέας: ΚΩΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413350/20.03.2026
Αποστολέας: ΜΠΡΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413442/23.03.2026
Αποστολέας: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413443/23.03.2026
Αποστολέας: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413444/23.03.2026
Αποστολέας: ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413527/24.03.2026
Αποστολέας: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413621/26.03.2026
Αποστολέας: ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413695/27.03.2026
Αποστολέας: ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413695/27.03.2026
Αποστολέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-413891/31.03.2026
Αποστολέας: SYMPOWER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής:03.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-414080/31.03.2026
Αποστολέας: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Επιστολή 1ηη & Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Επιστολή 2ηη
- Ημερομηνία αποστολής:04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-414187/06.04.2026
Αποστολέας: Energy Intelligence Ι.Κ.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής:04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-414194/06.04.2026
Αποστολέας: ECOENER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.