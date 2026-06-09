Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129), οι αρμόδιοι Διαχειριστές, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των υποδομών του Συστήματος και του Δικτύου, δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα επιβολής λειτουργικών περιορισμών σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και σε σταθμούς της περ. (λια) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (μεμονωμένοι ΣΑΗΕ ή αλλιώς σταθμοί αποθήκευσης). Το πλαίσιο εφαρμογής και η ποσοτικοποίηση των περιορισμών αυτών (στατικοί και δυναμικοί) εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διαχειριστών και γνώμης της ΡΑΑΕΥ.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση (εφεξής «ΥΑ περιορισμών») υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556/15.05.2023 (ΦΕΚ Β’ 3328) όπου στο άρθρο 4 εξειδικεύονται οι περιορισμοί μέγιστης ισχύος έγχυσης σταθμών αποθήκευσης που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ, περιορισμοί έγχυσης που σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 11Δ του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) εφαρμόζονται και από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης των εν λόγω σταθμών στο δίκτυο ευθύνης του, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην ως άνω ΥΑ περιορισμών. Σημειώνεται δε περαιτέρω, ότι η ως άνω ΥΑ περιορισμών για τους ΣΑΗΕ δεν περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τους περιορισμούς ως προς τη μέγιστη ισχύ απορρόφησης των σταθμών αποθήκευσης, βάσει των οριζόμενων στην περ. (α) της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022.

Τούτων δοθέντων και λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων για σύνδεση ΣΑΗΕ στο Δίκτυο, που υποβλήθηκαν και στο πλαίσιο της ΥΑ υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/28255/1143 (ΦΕΚ Β’ 1248/2025) για μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης, καθώς και περαιτέρω σημαντικά τεχνικά ζητήματα, όπως αυτά αναλύονται στη συνοδευτική εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός ειδικότερων περιορισμών έγχυσης και απορρόφησης για τους ΣΑΗΕ που συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια της υποβολής της σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΑΕΥ, η Αρχή θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τους προτεινόμενους ειδικότερους περιορισμούς έγχυσης και απορρόφησης μονάδων αποθήκευσης που συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ και παρακαλεί τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν τις απόψεις τους προκειμένου να συνεξεταστούν κατά τη διαμόρφωση της Γνώμης της Αρχής προς το ΥΠΕΝ για το θέμα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4951/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενο διαβούλευσης