Έξυπνες πρίζες: 6+1 τρόποι να κάνετε οικονομία στο ρεύμα

Παρόλο που οι περισσότεροι τις χρησιμοποιούν απλώς για να αναβοσβήνουν συσκευές από μακριά, οι έξυπνες πρίζες μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητά σας.

Οι έξυπνες πρίζες (smart plugs) αποτελούν την ιδανική αφετηρία για το «έξυπνο» σπίτι.

Η προφανής χρήση τους είναι να ενεργοποιούν συσκευές από μακριά. Ωστόσο, αν επιλέξετε μια πρίζα με δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας, ξεκλειδώνετε αυτοματισμούς που σας γλιτώνουν χρήματα και χρόνο.

1. Εντοπίστε τους «κλέφτες» ρεύματος

Πολλές συσκευές που μένουν σε κατάσταση αναμονής (standby) φουσκώνουν κρυφά τον λογαριασμό. Μετρώντας την κατανάλωση, εντοπίζετε τις ενεργοβόρες συσκευές και προγραμματίζετε την πρίζα να κόβει τελείως το ρεύμα τις ώρες που λείπετε ή κοιμάστε.

2. Ειδοποίηση για το τέλος του πλυντηρίου

Όταν το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο τελειώνει τον κύκλο του, η κατανάλωση ενέργειας πέφτει σχεδόν στο μηδέν. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πρίζα να σας στέλνει ειδοποίηση στο κινητό όταν η κατανάλωση παραμείνει χαμηλή για μερικά λεπτά, ώστε να μην ξεχάσετε ποτέ ξανά τα ρούχα μέσα στον κάδο.

3. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ψυγείου

Το ψυγείο καταναλώνει ρεύμα με αυξομειώσεις (ανάλογα με το πότε παίρνει μπρος το μοτέρ). Αν η ενέργεια παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σημάδι ότι το ψυγείο σταμάτησε να λειτουργεί. Ένας έξυπνος αυτοματισμός θα σας προειδοποιήσει έγκαιρα προτού χαλάσουν τα τρόφιμα.

4. Τέλος στο άγχος: «Έσβησα το σίδερο;»

Αν ανησυχείτε συχνά μήπως αφήσατε αναμμένο το σίδερο ρούχων, το ισιωτικό μαλλιών ή μια θερμάστρα φεύγοντας από το σπίτι, η λύση είναι απλή. Συνδέοντάς τα σε smart plugs, ελέγχετε ανά πάσα στιγμή από το κινητό σας αν καταναλώνουν ρεύμα και τα απενεργοποιείτε με ένα πάτημα από οπουδήποτε.

5. Μπλοκάρισμα συσκευών σε ώρες αιχμής

Αν το τιμολόγιο του ρεύματος έχει ζώνες υψηλής και χαμηλής χρέωσης (π.χ. νυχτερινό), μπορείτε να προγραμματίσετε τις έξυπνες πρίζες να «κλειδώνουν» τις ενεργοβόρες συσκευές τις ώρες αιχμής. Έτσι, ακόμη κι αν ξεχαστείτε, το πλυντήριο δεν θα ξεκινήσει όσο το ρεύμα είναι ακριβό.

6. Σήμα ότι γέμισε ο αφυγραντήρας

Οι αφυγραντήρες σβήνουν αυτόματα όταν γεμίσει το δοχείο νερού. Αν η συσκευή βρίσκεται σε απομακρυσμένο χώρο (π.χ. υπόγειο), η έξυπνη πρίζα θα ανιχνεύσει την πτώση της κατανάλωσης και θα σας στείλει μήνυμα ότι το δοχείο χρειάζεται άδειασμα.

7. Αυτοματισμοί όταν πιάνετε δουλειά

Συνδέοντας τον υπολογιστή του γραφείου σας στην πρίζα, το σύστημα καταλαβαίνει πότε κάθεστε για δουλειά (καθώς η κατανάλωση εκτινάσσεται). Με βάση αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε άλλους αυτοματισμούς, όπως το να ανάψουν τα φώτα του γραφείου ή να μπει το κινητό σε κατάσταση «Μην Ενοχλείτε».

Πηγή: howtogeek.com