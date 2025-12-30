Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
Newsroom
Τρίτη, 30/12/2025 - 11:27

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης βάζει σαφή όρια στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Σημαντικό πλήγμα στις πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος καταναλωτών που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή χωρίς επαρκή τεκμηρίωση συνιστούν τόσο πρόσφατη δικαστική απόφαση όσο και νέα βαριά διοικητική κύρωση από τη ΡΑΑΕΥ.

Την ώρα που οι καταγγελίες πολιτών λαμβάνουν μορφή «χιονοστιβάδας» για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές, μαζικές διακοπές ρεύματος και αφαίρεση μετρητών – ακόμη και από ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία – η υπ’ αριθμ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης βάζει σαφή όρια στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Δικαστήριο απέρριψε αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία ζητούσε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από καταναλώτρια στην Κομοτηνή, την οποία κατηγορούσε για ρευματοκλοπή. Με το σκεπτικό του, το Πρωτοδικείο υπογράμμισε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και φέρει εξ ολοκλήρου το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που επικαλείται στις αγωγές του.

Στην υπόθεση αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίστηκε ότι κατά τεχνικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2024 διαπιστώθηκε αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής, η οποία στο μηχανογραφικό σύστημα εμφανιζόταν από τον Ιούλιο του 2023 ως απενεργοποιημένη και χωρίς συμβεβλημένο χρήστη. Ωστόσο, στο δικαστήριο δεν προσκομίστηκε κανένα ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο: ούτε τεχνική έκθεση του συνεργείου, ούτε στοιχεία αυτοψίας, ούτε περιγραφή της κατάστασης του μετρητή και του κιβωτίου του, ούτε συγκεκριμένα ευρήματα που να στοιχειοθετούν μέθοδο ρευματοκλοπής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο από επιστολές του ΔΕΔΔΗΕ και από ανάλυση εκτίμησης ενέργειας δεν μπορεί να αποδειχθεί το πραγματικό γεγονός της παράνομης επέμβασης, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής.

Παράλληλα, σε διοικητικό επίπεδο, η ΡΑΑΕΥ επέβαλε ακόμη ένα πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από εξέταση καταγγελίας καταναλωτή για άδικο καταλογισμό ρευματοκλοπής. Με απόφαση που φέρει ημερομηνία 30/10, η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, και συγκεκριμένα:

  • παραβίαση των υποχρεώσεων εφαρμογής του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΕΔΔΗΕ) ως προς τις προϋποθέσεις και τα στάδια διαπίστωσης ρευματοκλοπής, την επαρκή τεκμηρίωση και την έγκαιρη και συνεπή ενημέρωση του καταλογιζόμενου χρήστη,
  • μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησης του χρήστη πριν από οποιαδήποτε εργασία στον μετρητή, κατά παράβαση του άρθρου 87 ΚΔΕΔΔΗΕ,
  • παραβίαση της υποχρέωσης πλήρους, κατάλληλης και αληθούς ενημέρωσης της Αρχής κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι δύο αυτές εξελίξεις, δικαστική και ρυθμιστική, συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι κατηγορίες για ρευματοκλοπή δεν μπορούν να στηρίζονται σε εικασίες, ελλιπή στοιχεία ή τυπικές αναφορές, αλλά απαιτούν πλήρη, διαφανή και τεχνικά τεκμηριωμένη απόδειξη. Διαφορετικά, τόσο οι αγωγές όσο και οι καταλογισμοί προστίμων και χρεώσεων σε βάρος των καταναλωτών δεν αντέχουν στον έλεγχο της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων Αρχών.

dnews.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 11:41

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο
Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο 30 Δεκεμβρίου 2025
Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026 31 Δεκεμβρίου 2025
Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς αλλάζει ο λογαριασμός ρεύματος για τους καταναλωτές

Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων για την Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων για την Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ