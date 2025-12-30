Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Σημαντικό πλήγμα στις πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος καταναλωτών που κατηγορούνται για ρευματοκλοπή χωρίς επαρκή τεκμηρίωση συνιστούν τόσο πρόσφατη δικαστική απόφαση όσο και νέα βαριά διοικητική κύρωση από τη ΡΑΑΕΥ.

Την ώρα που οι καταγγελίες πολιτών λαμβάνουν μορφή «χιονοστιβάδας» για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές, μαζικές διακοπές ρεύματος και αφαίρεση μετρητών – ακόμη και από ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία – η υπ’ αριθμ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης βάζει σαφή όρια στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Δικαστήριο απέρριψε αγωγή του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία ζητούσε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από καταναλώτρια στην Κομοτηνή, την οποία κατηγορούσε για ρευματοκλοπή. Με το σκεπτικό του, το Πρωτοδικείο υπογράμμισε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και φέρει εξ ολοκλήρου το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που επικαλείται στις αγωγές του.

Στην υπόθεση αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίστηκε ότι κατά τεχνικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2024 διαπιστώθηκε αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής, η οποία στο μηχανογραφικό σύστημα εμφανιζόταν από τον Ιούλιο του 2023 ως απενεργοποιημένη και χωρίς συμβεβλημένο χρήστη. Ωστόσο, στο δικαστήριο δεν προσκομίστηκε κανένα ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο: ούτε τεχνική έκθεση του συνεργείου, ούτε στοιχεία αυτοψίας, ούτε περιγραφή της κατάστασης του μετρητή και του κιβωτίου του, ούτε συγκεκριμένα ευρήματα που να στοιχειοθετούν μέθοδο ρευματοκλοπής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μόνο από επιστολές του ΔΕΔΔΗΕ και από ανάλυση εκτίμησης ενέργειας δεν μπορεί να αποδειχθεί το πραγματικό γεγονός της παράνομης επέμβασης, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής.

Παράλληλα, σε διοικητικό επίπεδο, η ΡΑΑΕΥ επέβαλε ακόμη ένα πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από εξέταση καταγγελίας καταναλωτή για άδικο καταλογισμό ρευματοκλοπής. Με απόφαση που φέρει ημερομηνία 30/10, η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, και συγκεκριμένα:

παραβίαση των υποχρεώσεων εφαρμογής του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΕΔΔΗΕ) ως προς τις προϋποθέσεις και τα στάδια διαπίστωσης ρευματοκλοπής, την επαρκή τεκμηρίωση και την έγκαιρη και συνεπή ενημέρωση του καταλογιζόμενου χρήστη,

μη τήρηση της υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησης του χρήστη πριν από οποιαδήποτε εργασία στον μετρητή, κατά παράβαση του άρθρου 87 ΚΔΕΔΔΗΕ,

παραβίαση της υποχρέωσης πλήρους, κατάλληλης και αληθούς ενημέρωσης της Αρχής κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι δύο αυτές εξελίξεις, δικαστική και ρυθμιστική, συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι κατηγορίες για ρευματοκλοπή δεν μπορούν να στηρίζονται σε εικασίες, ελλιπή στοιχεία ή τυπικές αναφορές, αλλά απαιτούν πλήρη, διαφανή και τεχνικά τεκμηριωμένη απόδειξη. Διαφορετικά, τόσο οι αγωγές όσο και οι καταλογισμοί προστίμων και χρεώσεων σε βάρος των καταναλωτών δεν αντέχουν στον έλεγχο της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων Αρχών.

