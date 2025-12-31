ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026

Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026
Άννα Διανά
Τετάρτη, 31/12/2025 - 09:20

Δεκτή έκανε η ΡΑΑΕΥ την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για το μοναδιαίο κόστος απωλειών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Με βάση την απόφαση το μοναδιαίο κόστος απωλειών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίστηκε στα 97,25 ευρώ/MWh. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με βάση κοινοτικούς κανονισμούς εισπράττει τέλη σχετικά με το Σύστημα Μεταφοράς και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

Ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Inter-Transmission System Operator Compensation, (μηχανισμός ITC) αφορά την αποζημίωση των Διαχειριστών για τα κόστη που προκύπτουν λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα:

1. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εισπράττουν αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των δικτύων τους.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους διαχειριστές των εθνικών συστημάτων μεταφοράς από τα οποία πηγάζουν και των συστημάτων στα οποία καταλήγουν οι διασυνοριακές ροές.

Σύμφωνα με το μηχανισμό ITC, παρέχεται αντιστάθμιση για:

1. το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα εθνικά συστήματα μεταφοράς συνεπεία των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας· και

2. το κόστος που προκύπτει όταν διατίθεται η υποδομή για διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε εθνικό σύστημα μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την ίδια βάση που εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή για τον υπολογισμό όλων των απωλειών των εθνικών συστημάτων μεταφοράς.

Η ΡΑΑΕΥ έχει εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του ΑΔΜΗΕ ως βάση υπολογισμού του κόστους των απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC η Ημερήσια Τιμή Εκκαθάρισης (fixing price) για το ετήσιο προϊόν βάσης GREBY25 της αγοράς παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, και το μοναδιαίο κόστος απωλειών καθορίστηκε στα 112,5 ευρώ/MWh από 01.01.2025 ως 31.12.2025.

Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε την εισήγησή του για το μοναδιαίο κόστος απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC για το έτος 2026. Σύμφωνα με την εισήγηση, δεδομένου ότι η επιλογή της τιμής του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το έτος 2026 θα επηρεάσει τις χρεοπιστώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Inter-TSO Compensation mechanism) και πιο συγκριμένα την συνιστώσα των απωλειών, και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 έγινε αποδεκτή από τον μηχανισμό ελέγχου των Διαχειριστών που συμμετέχουν στη Συμφωνία ITC, προτείνεται να επιλεγεί και πάλι η πιο πρόσφατη Ημερήσια Τιμή Εκκαθάρισης (fixing price) του Ετήσιου Προϊόντος Βάσης GREBY26 της αγοράς παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως η πιο αντιπροσωπευτική τιμή η οποία αποτυπώνει την τρέχουσα διαμόρφωση των τιμών και έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της προθεσμιακής αγοράς. Η τιμή αυτή στις 27.11.2025 ήταν 97,25 ευρώ/MWh.

Η ΡΑΑΕΥ αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πρόβλεψης τιμών για το επόμενο ημερολογιακό έτος, κρίνει ότι η προθεσμιακή αγορά προσφέρει το βέλτιστο εργαλείο για την αποκάλυψη της αναμενόμενης τιμής αγοράς. Επομένως η βάση υπολογισμού που εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ κρίνονται εύλογες με την προσέγγιση που εφαρμόζεται για τις απώλειες του Συστήματος και με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε:

Την έγκριση της Ημερήσιας Τιμής Εκκαθάρισης (fixing price) του Ετήσιου Προϊόντος Βάσης GREBY26 της αγορά παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως βάση για τον υπολογισμό του κόστους των απωλειών στο πλαίσιο του μηχανισμού ITC για το έτος 2026, καθώς και τον καθορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών στα 97,25 ευρώ/MWh από 01.01.2026 ως 31.12.2026, όπως εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ITC για το έτος 2026.

