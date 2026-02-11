O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τον Πίνακα στοιχείων Ενέργειας Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών (Προφίλ Παροχών) ανά Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) στα ΜΔΝ, στα πλαίσια της περίπτωσης 3.3.2 της Διαδικασίας Εκτίμησης Μηνιαίας Ενέργειας Κατανάλωσης για παροχές Χωρίς Ιστορικότητα, της Απόφασης ΡΑΕ 46/2016 (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016).

Μηνιαίο Προφίλ Παροχών ανά ΗΣ στα ΜΔΝ 11ος του 2025

Μηνιαίο Προφίλ Παροχών ανά ΗΣ στα ΜΔΝ 12ος του 2025

2. Ως Προφίλ Παροχής λαμβάνεται ο μέσος όρος της καταναλωθείσας ενέργειας του συνόλου των ομοειδών παροχών ανά ΗΣ και ανά μήνα. Η ομαδοποίηση των Παροχών λαμβάνει υπόψη την Τάση Σύνδεσης της Παροχής, το Είδος και την Χρήση της Παροχής. Το προφίλ δομείται/ επικαιροποιείται με βάση τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία της εκάστοτε πλέον πρόσφατης Ετήσιας Εκκαθάρισης Συναλλαγών.

3. Στα πλαίσια της διενέργειας της μηνιαίας εκκαθάρισης, χρησιμοποιείται το εκάστοτε διαθέσιμο Προφίλ Παροχής, έως την επόμενη επικαιροποίησή του.

4. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στη σελίδα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά στην ενότητα Αγορά ΜΔΝ.