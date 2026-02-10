ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;

Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 10/02/2026 - 08:09

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, χθες Δευτέρα 9/2, για την επιβολή προστίμων ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ σε τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να εκληφθεί ως είδηση ελπίδας, αν δεν έμοιαζε τόσο πολύ με κακοπαιγμένο θέατρο σκιών.

Σε μια χώρα όπου η ακρίβεια εξαϋλώνει τα εισοδήματα των νοικοκυριών συστηματικά εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να δείξει «άτεγκτη» απέναντι στους προνομιακούς της συνομιλητές, τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιστρατεύοντας τα γνωστά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της επιβολής προστίμων.

Επί σειρά ετών, το αφήγημα της πολιτικής ηγεσίας ήταν βολικό και επαναλαμβανόμενο. Για την ακρίβεια έφταιγαν και φταίνε οι «εξωγενείς παράγοντες», οι διεθνείς κρίσεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους μεγάλους παίχτες της αγοράς. Η κυβέρνηση λειτούργησε ως ο ιδανικός συνήγορος των μεγάλων ομίλων, αποφεύγοντας πεισματικά να αναζητήσει τις ευθύνες εκεί όπου το περιθώριο κέρδους φούσκωνε προκλητικά εις βάρος των πολιτών.

Η επιβολή προστίμων, πάντως, αποτελεί την έμμεση αλλά σαφή ομολογία ότι η αισχροκέρδεια υπάρχει και αποτελεί μια οργανωμένη πρακτική που εξελίσσεται και δεν περιορίζεται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.

Και βέβαια υπάρχει και το μείζον ζήτημα, πως το συνολικό πρόστιμο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, εφόσον εισπραχθεί, θα καταλήξει στα δημόσια ταμεία, αφήνοντας το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης, τον καταναλωτή, εντελώς ακάλυπτο.

Ποιος θα επιστρέψει στους πολίτες τα χρήματα που υπερχρεώθηκαν παράνομα στα ράφια;

Ποιος θα αποζημιώσει τον οικογενειάρχη που πλήρωσε το γάλα και το ψωμί σε τιμές χρυσού εξαιτίας πλασματικών εκπτώσεων;

Το πρόστιμο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα «φιλοδώρημα» του κράτους στον εαυτό του, μια συναλλαγή που αφήνει τις τσέπες των πολιτών άδειες και τη δικαιοσύνη ημιτελή.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο, ωστόσο, παραμένει η αμφίβολη εισπραξιμότητα αυτών των ποινών.

Η εμπειρία των τελευταίων 6-7 ετών δείχνει ότι η απόσταση από την ανακοίνωση ενός προστίμου μέχρι την πραγματική καταβολή του είναι χαώδης.

Οι μεγάλες αλυσίδες, διαθέτοντας στρατιές νομικών συμβούλων, επιδίδονται σε ένα μπαράζ ενστάσεων και προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, μια διαδικασία που κρατά χρόνια και συχνά καταλήγει σε δραματικές μειώσεις ή και παραγραφές των ποσών.

Ενώ η κυβέρνηση θριαμβολογεί για την «επιβολή», σπανίως ενημερώνει τους πολίτες για το ποια από αυτά τα χρήματα έφτασαν τελικά στα ταμεία.

Παρόλο που το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει με τυμπανοκρουσίες την επιβολή, σπάνια υπάρχει μια αντίστοιχη ετήσια έκθεση που να λέει: «Πέρυσι επιβάλαμε 10 εκατομμύρια και εισπράξαμε πράγματι τα 8». Αυτή η έλλειψη διαφάνειας ενισχύει την καχυποψία ότι τα πρόστιμα λειτουργούν περισσότερο ως εργαλείο "δημοσίων σχέσεων" παρά ως πραγματική τιμωρία.

Τα τελευταία 6-7 χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 15-20 εκατομμύρια ευρώ μόνο για θέματα αισχροκέρδειας και πλασματικών εκπτώσεων. Ωστόσο, ουδέποτε έχει παρουσιαστεί ένας αναλυτικός πίνακας που να συνδέει το κάθε πρόστιμο με την απόδειξη πληρωμής του.

Αλλά ακόμη και αν τελικά καταβάλλονται κάποια «κουτσουρεμένα» πρόστιμα, αυτό δεν αποτελεί «ποινή», αφού οι εταιρείες θεωρούν αυτά τα ποσά ως "λειτουργικό κόστος" (cost of doing business) – δηλαδή, προτιμούν να πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο, αν τα κέρδη από την παράνομη αύξηση τιμών είναι συνήθως υπερδεκαπλάσσια.

Όσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένουν στο απυρόβλητο και απολαμβάνουν ουσιαστικής ατιμωρησίας, και όσο η κυβέρνηση αρνείται να επιβάλει δομικές αλλαγές, αυτά τα πρόστιμα θα θεωρούνται απλώς το «εισιτήριο» που πληρώνουν οι ισχυροί για να συνεχίσουν το πάρτι της αισχροκέρδειας στην πλάτη μιας εξαντλημένης κοινωνίας.

