ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές

Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 10:22

Με εξώδικο στρέφεται ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης κατά του ΔΕΔΔΗΕ, για τις πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές του Πανοράματος, Χορτιάτη, Φιλύρου, Εξοχής, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου «επί μακρόν και συνεχόμενα».

Πρόσφατο παράδειγμα οι συνεχόμενες και σε πολλές περιπτώσεις πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου του 2026, ιδιαίτερα στις περιοχές του Πανοράματος, της Εξοχής, του Φιλύρου και του Ασβεστοχωρίου.

Η εξώδικος δήλωση απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΠΜΘ) του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε κάθε άλλο υπεύθυνο της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

«Είναι αδιανόητο εν έτει 2026 χιλιάδες πολίτες να στερούνται στοιχειωδών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς κανείς υπεύθυνος να λογοδοτεί. Το κάναμε και πριν από 1,5 χρόνο, το ξανακάνουμε και σήμερα, στρεφόμαστε κατά του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της νομικής οδού προκειμένου να μπει τάξη σε έναν οργανισμό που έχει από τη φύση του κοινωνική ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη κυριολεκτικά. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους συμπολίτες μας, δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι» δήλωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Η αχαρακτήριστη, απαράδεκτη, άδικη και παράνομη συμπεριφορά σας δε συνάδει με Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας εν έτει 2026, ο οποίος αδυνατεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη αξιοπιστία ενός βασικού κοινωνικού αγαθού, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια!» αναφέρει ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, «Πρόκειται για συνεχόμενες διακοπές ρεύματος που πραγματοποιούνται απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ και που έχουν ως αποτέλεσμα την ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, τη μη υδροδότηση των νοικοκυριών διότι διακόπτεται ταυτόχρονα και η λειτουργία των αντλιοστασίων, την αδυναμία θέρμανσης των ιδιοκτησιών εν μέσω Χειμώνα, την αιφνίδια διακοπή αντλιών με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρών σε κατοικίες και επιχειρήσεις ενώ από τις διακοπές αυτές προκαλούνται σημαντικής αξίας καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών τόσο στα νοικοκυριά, αλλά και στα δημοτικά κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, ιδιαίτερα στις Η/Μ υπηρεσίες του».

Όπως καταγγέλλεται, «οι περισσότερες διακοπές που λαμβάνουν χώρα είναι απροειδοποίητες χωρίς καμία ενημέρωση και αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να βυθίζουν στο απόλυτο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές του Δήμου μας για αδικαιολόγητα πολλές ώρες αναστατώνοντας τη ζωή και τη καθημερινότητα των δημοτών μας. Ενώ στην περίπτωση που είναι προειδοποιημένες, ΔΕΝ υπάρχει κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα αλλά ούτε και σαφής εξήγηση ή αιτιολογία σε σχέση με τα έργα που εκτελούνται και τη σκοπιμότητα αυτών. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να αδυνατούμε να προγραμματίσουμε στοιχειωδώς εργασίες αλλά και να διακόπτεται βίαια η εκτέλεση αυτών».

Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ζητά εντός τριών ημερών:

1) να δοθούν επαρκείς και σαφείς εξηγήσεις για του λόγους της και

2) να ενημερωθεί ο Δήμος ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ο ΔΕΔΔΗΕ και ποια έργα προτίθεται να υλοποιήσει συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, δηλώνει ρητά ότι θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη οδός για τις υλικές ζημίες και την ηθική βλάβη που έχει ήδη προκληθεί καθώς και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο μέλλον εξαιτίας των ανωτέρω διακοπών.

Ο Δήμος θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες σε συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους που ταλαιπωρήθηκαν από τις διακοπές του ρεύματος για να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και την αγανάκτηση των πολιτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί 05 Φεβρουαρίου 2026
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη 05 Φεβρουαρίου 2026
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές

Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών

ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό

Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες