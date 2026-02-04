ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ που αποζημιώνονται με Λειτουργική Ενίσχυση σε εφαρμογή του Άρθρου 56 του ν. 5261/2025 (ΦΕΚ Α’ 231/12.12.2025) μέσω ανεξάρτητου μετατροπέα

Σε εφαρμογή του Άρθρου 56, του ν. 5261/2025, βάσει του οποίου τροποποιήθηκε στον ν. 4685/2020 το άρθρο 11Γ «Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ενεργοποιήθηκε εκ νέου η υποδοχή αιτήσεων για προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11Γ του ν. 4685/2020, ως ισχύει, μέσω ανεξάρτητου μετατροπέα για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

Η υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου απαιτείται είσοδος μέσω ΓΓΠΣ αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος φορέα, κατά το πρώτο 10ήμερο του κάθε μήνα.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε στις 19.01.2026.