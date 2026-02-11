Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ

Με φόντο τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις σοβαρές επιπτώσεις που καταγράφονται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), πραγματοποίησαν χθες συνάντηση με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά από σειρά τεκμηριωμένων και επιτακτικών αιτημάτων, το ΒΕΑ και η Π.Ο.Σ.Ε.Η. έθεσαν χωρίς περιστροφές στη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ τα σοβαρά και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα που πλήττουν τις επιχειρήσεις, τους Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες και τους καταναλωτές, τόσο στη λειτουργία του Δικτύου όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του Διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος, σημείωσε ότι η ανάγκη της συγκεκριμένης συνάντησης επιβεβαιώνεται πλήρως από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε στενή συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΒΕΑ ανέδειξε τη συστημική κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συχνές διακοπές και οι αυξομειώσεις της τάσης, δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά, αλλά μια μόνιμη παθογένεια, η οποία απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομικές απώλειες, που συχνά αγγίζουν τις χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Δαμίγος, κατέστησε σαφές, ότι οι βλάβες στον εξοπλισμό, η απώλεια παραγωγικού χρόνου και οι ακυρώσεις παραγγελιών δεν μπορούν πλέον να λογίζονται ως συγκυριακές δυσλειτουργίες, καθώς υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε, μάλιστα, ότι η κλιματική κρίση και η αυξημένη ζήτηση απλώς ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανεπάρκεια ενός δικτύου που χρήζει άμεσου και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και αντιμετώπισης των πραγματικών παραβατικών πρακτικών, είναι αυτονόητη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Την ίδια στιγμή, στηλίτευσε τις εκτεταμένες διοικητικές καθυστερήσεις και την κωλυσιεργία στις επιστροφές δικαιωθέντων προστίμων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή στερεί πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και εντείνει το αίσθημα αδικίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και διαχειριστικό, καθώς αφορά τις προτεραιότητες και τη συνολική οργάνωση ενός συστήματος, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για θεσμικές, οριζόντιες και μόνιμες λύσεις.

Από την πλευρά της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, τα συμμετέχοντα στελέχη υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα τα κρίσιμα ζητήματα που έθεσαν ο Πρόεδρος του ΒΕΑ και η Διοίκηση της Π.Ο.Σ.Ε.Η. και δεσμεύτηκαν για την επεξεργασία των αιτημάτων, με στόχο την άμεση δρομολόγηση λειτουργικών λύσεων, στα προβλήματα που αναδείχθηκαν. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ο προγραμματισμός νέας, στοχευμένης συνάντησης στο προσεχές διάστημα, όπου αναμένεται να εξεταστούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες.

Τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ εκπροσώπησαν η κα Οντίλ Γκίνη, Γενική Διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου, και ο κ. Νικόλαος Σκιαθίτης, Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου.