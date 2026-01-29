GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη

Μια απόφαση που προσθέτει ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία ωρίμανσης του μεγάλου έργου που αναπτύσσει ο όμιλος Κοπελούζου. Το έργο με εκτιμώμενο κόστος 4,2 δις ευρώ θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ στην Αίγυπτο, ωφελώντας τόσο τους οικιακούς όσο και τους επαγγελματίες καταναλωτές στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Η σύνδεση των ενεργειακών συστημάτων Αφρικής και Ευρώπης θα γίνει μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος (HVDC) μήκους περίπου 950 χλμ που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ελλάδα. Στοχεύει στη μεταφορά 3.000 MW πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα παράγεται από ΑΠΕ, κυρίως αιολικά αλλά και φωτοβολταϊκά, στην Αίγυπτο. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα συνοδευτεί με την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος της τάξης των 9 GW.

Δεδομένου του υψηλού αιολικού δυναμικού της βορειο-αφρικανικής χώρας, της υψηλής ηλιοφάνειας και του χαμηλότερου κατασκευαστικού κόστους, η λειτουργία του καλωδίου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αντικατάσταση 4, 5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. Σημειώνεται ότι ο GREGY έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI/PMI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως στρατηγικής σημασίας.

Σε ό,τι αφορά την επιχορήγηση για τη μελέτη του έργου, η χρηματοδότηση περιλαμβάνεται ανάμεσα στα 14 διασυνοριακά έργα ενεργειακών υποδομών, που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν ότι εντάσσονται στο CEF, χαρακτηρίζοντας τα ως έργα που θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ και, ως εκ τούτου, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Τέλος στα υπόλοιπα διευρωπαϊκά έργα, που θα χρηματοδοτηθούν από το CEF με το συνολικό ποσό των 650 εκατ. Ευρώ, περιλαμβάνονται 6 έργα ηλεκτρικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και 8 έργα υποδομής υδρογόνου. Σχεδόν 470 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο προορίζονται για τα 6 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεγαλύτερη επιχορήγηση, ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, θα υποστηρίξει το έργο AGUAYO II για την κατασκευή ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Ισπανία. Σχεδόν 113 εκατομμύρια ευρώ θα συμβάλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από φυσικές, κυβερνοαπειλές και άλλες απειλές στην Πολωνία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία στο πλαίσιο του Συγχρονισμού της Βαλτικής, ενώ επιχορήγηση για κατασκευαστικά έργα, ύψους σχεδόν 104 εκατομμυρίων ευρώ, θα διατεθεί σε έργο έξυπνων δικτύων μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα εκσυγχρονιστούν και θα ψηφιοποιηθούν για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και να καταστεί δυνατή η ασφαλής ροή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε έργα υποδομών υδρογόνου θα διατεθούν περισσότερα από 176 εκατομμύρια ευρώ. Τη μεγαλύτερη επιχορήγηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει η αποθήκευση υδρογόνου στο Γκρόναου στη Γερμανία, ενώ επιχορηγήσεις θα δοθούν επίσης για μελέτες σε έργα υδρογόνου στη Βουλγαρία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία.