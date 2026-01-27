ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος

Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 15:37

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Πέτης Πέρκα με θέμα: «Η κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ θα φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού του δημοσίου»

«Δεν μπορεί να σταθεί καμία δικαιολογία μείωσης του ποσοστού του δημοσίου, ειδικά τόσα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία της χώρας. Όσοι απεργάζονται τέτοια σενάρια, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και, βεβαίως, θα φέρουν και την ευθύνη γι’ αυτό», σημείωσε η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για τα σενάρια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Σημείωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, είναι κερδοφόρος και αποτελεί μονοπώλιο και υπενθύμισε πως η διατήρηση της πλειοψηφίας του ΑΔΜΗΕ στο δημόσιο ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, σε δημοσιονομικό ασφυκτικό πλαίσιο.

Πρόσθεσε: «να σάς υπενθυμίσω ότι η αρχική απαίτηση των θεσμών στο δεύτερο μνημόνιο, στην οποία είχε συμφωνήσει η τότε συγκυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, ήταν να πουληθεί το 66% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη μέτοχο και να παραμείνει στο ελληνικό δημόσιο μόλις το 34%. Αυτό τότε είχε αποσοβηθεί και έτσι έμεινε το 51%, η πλειοψηφία δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο».

Η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επιλογή της σημερινής Κυβέρνησης να επαναφέρει αυτή τη μνημονιακή απαίτηση, χωρίς μνημόνιο και χωρίς δανειστές, θα αποδείξει, για ακόμα μια φορά, ότι οι πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές του μνημονίου και η ίδια λογική τους αποτελούν και τον πυρήνα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

«Η εμμονή σας με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι εμφανής. Στον ενεργειακό τομέα έχετε ιδιωτικοποιήσει το 100% το δικτύου φυσικού αερίου σε εταιρεία που συμμετέχει το ιταλικό δημόσιο πλέον και όχι το ελληνικό, έχετε ξεπουλήσει το 49% του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), άλλο ένα μονοπώλιο, σε ένα fund χωρίς καμία τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων ηλεκτρισμού. Και τέλος βέβαια έχετε προχωρήσει στην παράδοση της πλειοψηφίας της ΔΕΗ σε ιδιώτες, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπου δεν συμμετείχε το ελληνικό δημόσιο, εν μέσω μάλιστα ενεργειακής κρίσης», είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στρώσει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, ήδη από το 2020, με νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 115 του νόμου 4685, η οποία προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο δύναται να περιορίζει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή αυτού ή νομικών προσώπων που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Από τη μεριά του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τσάφος, δεν δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού του ελληνικού δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, ούτε επιβεβαίωσε ή διέψευσε τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν στον ενεργειακό Τύπο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ με τη συμμετοχή ή χωρίς τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Απάντησε γενικόλογα ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αξιολογεί τις διαφορετικές λύσεις με γνώμονα την υλοποίηση του φιλόδοξου, όπως το χαρακτήρισε, επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της η Βουλεύτρια Φλώρινας δήλωσε:

«Οι επιλογές σας αυτές εξυπηρετούν μόνο ιδιωτικά συμφέρονται και πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Για αυτές σας τις επιλογές κρίνεστε και θα έχετε την πολιτική ευθύνη στην περίπτωση μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, όπως και ευθύνη θα βαραίνει και τη σημερινή Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ η οποία τοποθετήθηκε το 2017 με βασικό πρόταγμα τη διατήρηση της πλειοψηφίας του Διαχειριστή στο Δημόσιο ώστε, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον».

Δείτε το σχετικό βίντεο

