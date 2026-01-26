ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44
Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου-Η συμβολή των παραγωγικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 09:18
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:52
Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό και ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:14
Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 08:06
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 08:01
Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 07:58
Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:43
Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 06:42
Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43
Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 10:23

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης Κατανεμόμενης Οντότητας Αποθήκευσης

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτωντης δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης, και ενόψει της έγκρισης του τροποποιημένου ΚΑΕ, η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΝΣ/20107, αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409496/21.01.2026) επί των παραμέτρων νέας προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης ΣΑΗΕ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 22.9 του υπό τροποποίηση ΚΑΕ, προτείνεται η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου επάρκειας της Κατάστασης Φόρτισης των Κατανεμόμενων Οντοτήτων Αποθήκευσης, με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητάς τους να ενεργοποιούν πλήρως το Πρόγραμμα Αγοράς, την απονεμημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης ΔΕΠ και την απονεμημένη Ισχύ Εξισορρόπησης. Η πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αφορά στα ακόλουθα:

  • Παράμετρος 𝑈𝑁𝐶𝑆𝑂𝐶𝑒,𝜀: η μοναδιαία χρέωση ανά ενεργοποίηση ε, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους της Ενέργειας Εξισορρόπησης (χΕΑΣ/αΕΑΣ) κατά τη σχετική χρονική περίοδο, καθώς και της τιμής του κατωφλίου 𝑁𝐶𝑆𝑂𝐶𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟, το οποίο προσδιορίζεται από τις μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές ανοδικής χΕΑΣ.
  • Παράμετρος 𝑘𝐵𝐶,𝑒,𝜀: συντελεστής προσαύξησης της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης σε περίπτωση απονεμημένης Ισχύος Εξισορρόπησης (ΕΔΣ, αΕΑΣ, χΕΑΣ) στην Οντότητα e εντός της ενεργοποίησης ε.
  • Παράμετρος 𝐴𝑁𝑆𝑆𝑂𝐶𝑒,𝑚: συντελεστής μηνιαίας κλιμακωτής προσαύξησης της χρέωσης, ο οποίος συναρτάται με τη συχνότητα και το μέγεθος των παραβιάσεων της Οντότητας e στη διάρκεια του μήνα m.
  • Παράμετρος 𝑇𝑂𝐿𝑉𝑆𝑂𝐶 : όριο ανοχής, εντός του οποίου δεν επιβάλλεται η Χρέωση μη Συμμόρφωσης.
  • Προσδιορισμός μεταβλητής 𝑆𝑂𝐶𝑒,𝑡 σε περίπτωση μη αποστολής πληροφοριών για την κατάσταση φόρτισης της Οντότητας e.

Στόχος του Διαχειριστή είναι η εξασφάλιση επαρκούς οικονομικού αντικινήτρου προς αποφυγή μη επαρκούς Κατάστασης Φόρτισης και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες 26 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες

Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας