Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης Κατανεμόμενης Οντότητας Αποθήκευσης

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτωντης δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης, και ενόψει της έγκρισης του τροποποιημένου ΚΑΕ, η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΝΣ/20107, αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409496/21.01.2026) επί των παραμέτρων νέας προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης ΣΑΗΕ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 22.9 του υπό τροποποίηση ΚΑΕ, προτείνεται η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου επάρκειας της Κατάστασης Φόρτισης των Κατανεμόμενων Οντοτήτων Αποθήκευσης, με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητάς τους να ενεργοποιούν πλήρως το Πρόγραμμα Αγοράς, την απονεμημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης ΔΕΠ και την απονεμημένη Ισχύ Εξισορρόπησης. Η πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αφορά στα ακόλουθα:

Παράμετρος 𝑈𝑁𝐶𝑆𝑂𝐶𝑒,𝜀: η μοναδιαία χρέωση ανά ενεργοποίηση ε, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους της Ενέργειας Εξισορρόπησης (χΕΑΣ/αΕΑΣ) κατά τη σχετική χρονική περίοδο, καθώς και της τιμής του κατωφλίου 𝑁𝐶𝑆𝑂𝐶𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟, το οποίο προσδιορίζεται από τις μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές ανοδικής χΕΑΣ.

Παράμετρος 𝑘𝐵𝐶,𝑒,𝜀: συντελεστής προσαύξησης της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης σε περίπτωση απονεμημένης Ισχύος Εξισορρόπησης (ΕΔΣ, αΕΑΣ, χΕΑΣ) στην Οντότητα e εντός της ενεργοποίησης ε.

Παράμετρος 𝐴𝑁𝑆𝑆𝑂𝐶𝑒,𝑚: συντελεστής μηνιαίας κλιμακωτής προσαύξησης της χρέωσης, ο οποίος συναρτάται με τη συχνότητα και το μέγεθος των παραβιάσεων της Οντότητας e στη διάρκεια του μήνα m.

Παράμετρος 𝑇𝑂𝐿𝑉𝑆𝑂𝐶 : όριο ανοχής, εντός του οποίου δεν επιβάλλεται η Χρέωση μη Συμμόρφωσης.

Προσδιορισμός μεταβλητής 𝑆𝑂𝐶𝑒,𝑡 σε περίπτωση μη αποστολής πληροφοριών για την κατάσταση φόρτισης της Οντότητας e.

Στόχος του Διαχειριστή είναι η εξασφάλιση επαρκούς οικονομικού αντικινήτρου προς αποφυγή μη επαρκούς Κατάστασης Φόρτισης και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο: