Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει σχεδόν 650 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη χρηματοδότηση 14 διασυνοριακών έργων ενεργειακών υποδομών. Τα έργα αυτά θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ , αυξάνοντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης .

Όπως τονίστηκε στην πρόσφατα εγκριθείσα ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για τα δίκτυα, η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η ΕΕ να μειώσει τις τιμές της ενέργειας για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία και να διασφαλίσει την ανεξαρτησία μας.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πρώτου καταλόγου ΕΚΕ/ΕΑΕ. Η χορηγηθείσα χρηματοδότηση υπερβαίνει τον αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης, ύψους 600 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία και το ενδιαφέρον της πρώτης πρόσκλησης από το 2024.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση του ΜΣΕ θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της προστασίας των ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας και για τη χρηματοδότηση έργων για το υδρογόνο, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη ωριμότητα του τομέα.

Επιλεγμένα έργα

Συνολικά, η χρηματοδότηση διατίθεται για 6 έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και για 8 έργα υποδομών υδρογόνου.

Σχεδόν 470 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση προορίζονται για τα 6 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεγαλύτερη επιχορήγηση, ύψους 180 εκατ. ευρώ, θα στηρίξει το έργο AGUAYO II για την κατασκευή ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σταθμού αντλησιοταμίευσης στην Ισπανία. Η μονάδα συνδυάζει βελτιωμένη απόδοση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με μια υπόγεια εγκατάσταση, χωρίς την ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων ταμιευτήρων νερού που χρησιμοποιούνται από τη μονάδα, με αποτέλεσμα να μην έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σχεδόν 113 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από φυσικές, κυβερνοαπειλές και άλλες απειλές στην Πολωνία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία στο πλαίσιο του συγχρονισμού της Βαλτικής. Είναι η πρώτη φορά που ο ΜΣΕ χρηματοδοτεί μέτρα ανθεκτικότητας και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε τέτοια κλίμακα, ενισχύοντας την ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις.

Ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης Čierný Váh στη Σλοβακία, μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που συνδυάζουν την παραδοσιακή αποθήκευση αντληθέντων υδροηλεκτρικών σταθμών με αποθήκευση συσσωρευτών σε τέτοια κλίμακα, υποστηρίζεται επίσης με συνεισφορά 63 εκατ. ευρώ.

Μια άλλη επιχορήγηση για κατασκευαστικές εργασίες ύψους σχεδόν 104 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε έργο έξυπνων δικτύων μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα εκσυγχρονιστούν και θα ψηφιοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και να καταστούν δυνατές οι ασφαλείς ροές ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα άλλα 2 έργα ηλεκτρικής ενέργειας - το ένα σε εσωτερική σύνδεση στην Αυστρία, το άλλο για σύνδεση από την Ελλάδα και την Αίγυπτο - θα λάβουν επιχορηγήσεις για μελέτες στήριξης.

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της αναπτυσσόμενης αγοράς υδρογόνου και να απαλλαχθεί η βιομηχανία της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα διατεθούν περισσότερα από 176 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών υδρογόνου. Η επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την αποθήκευση υδρογόνου στο έργο Gronau στη Γερμανία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η χρηματοδότηση του ΜΣΕ θα χρησιμοποιηθεί για έργο κατασκευής υδρογόνου. Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πρώτης μεγάλης κλίμακας, διασυνοριακής υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης υδρογόνου στη βορειοδυτική Ευρώπη, το έργο θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και θα διευκολύνει τη μεγάλης κλίμακας ενσωμάτωση του ανανεώσιμου υδρογόνου. Άλλα έργα στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία θα λάβουν επιχορηγήσεις για την υποστήριξη μελετών.

Επόμενα βήματα

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη εξέτασαν την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιτροπής συντονισμού του ΜΣΕ της 15ης Ιανουαρίου 2026 και ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Η επίσημη έκδοση της απόφασης ανάθεσης θα ακολουθήσει τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) θα καταρτίσει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο του ΜΣΕ έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ιστορικό

Η παρούσα απόφαση χρηματοδότησης βασίζεται στην πρόσκληση του 2025 για χρηματοδότηση από τον ΜΣΕ.

Τα επιλεγμένα έργα έλαβαν το καθεστώς των έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και των έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) το 2024 στο πλαίσιο πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Τα ΕΚΕ έχουν σχεδιαστεί για να ολοκληρώσουν την αγορά ενέργειας της ΕΕ και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και ανανεώσιμη ενέργεια. Οι PMI περιλαμβάνουν διασυνοριακές υποδομές μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του προσφάτως εγκριθέντος παγκόσμιου οράματός της.

Κατάλογος προτάσεων που επελέγησαν για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στις 3 Απριλίου 2025.