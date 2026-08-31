Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δ. Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας

«H πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος επισκεπτόμενος τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ, στον αύλιο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς στην Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάση, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα μονάδα, η οποία όπως τόνισε «αναμένεται να καλύψει πλήρως, με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής».

Σημείωσε ότι «η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνει Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Συστήματα αντλησιοταμίευσης, Χρήση φυσικού αερίου».

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στη διοίκηση της ΔΕΗ ενώ χαρακτήρισε την εταιρεία «εθνικό πρωταγωνιστή» με δυνατότητες επέκτασης εκτός ελληνικών συνόρων, τονίζοντας ότι «μια υγιής και κερδοφόρος επιχείρηση είναι αυτή που μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές ρεύματος σε μια περίοδο που η καταπολέμηση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα».

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ισοζύγιο απασχόλησης στην Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό, θα έχουν δημιουργηθεί πολλές περισσότερες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από τον λιγνίτη ως μια καθαρή παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας».

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε στον χώρο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, και τον ενημέρωσε αναλυτικά για «τις παραγωγικές δυνατότητες ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας, τα θερμικά φορτία που θα διοχετευθούν στο δίκτυο τηλεθέρμανσης και τα μελλοντικά σχέδια αντλησιοταμίευσης που προγραμματίζει η επιχείρηση στην περιοχή».

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης οι βουλευτές Μιχάλης Παπαδόπουλος και Στάθης Κωνσταντινίδης ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης κι ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης.