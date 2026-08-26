Θεοδωρικάκος: Υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη με 500 εκατ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μακεδονία και τη Θράκη, στις νέες επενδύσεις και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, καθώς και στις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνεντεύξεις που έδωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Γιάννη Χρηστάκο και τη Βελίκα Καραβάλτσιου και στον Status FM με τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική και παραγωγική βάση. «Δεν μπορεί να ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Θέλουμε καλό, ποσοτικά και ποιοτικά, τουρισμό. Αλλά πρέπει να έχουμε και ισχυρή βιομηχανία. Και η βιομηχανία μας πάει καλά. Έχουμε σχέδιο που την εξελίσσει και την αναβαθμίζει» ανέφερε και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά καθιερώσαμε ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές και αυτό αφορά ιδίως τη Βόρεια Ελλάδα και είναι εξαιρετικά κρίσιμο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ενταχθεί 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, οι οποίες ενισχύονται με 510 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Όπως εξήγησε, το 80% των 282 επενδύσεων αφορά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Παράλληλα, επισήμανε πως τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 15.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουν ενισχυθεί και 14 βιομηχανικά πάρκα στη Μακεδονία για την υποδοχή νέων παραγωγικών επενδύσεων. «Αν θέλουμε οι νέοι Έλληνες να μένουν στις περιοχές που γεννιούνται ή στις περιοχές καταγωγής των γονιών τους, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν δουλειές και υποδομές. Και δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό με αποτελέσματα», είπε.

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία της απασχόλησης, σημείωσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί από το 2019 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ υπογράμμισε πως οι μισθοί στη βιομηχανία είναι πολύ καλύτεροι από τον μέσο όρο. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές στον συγκεκριμένο κλάδο βρίσκονται περίπου στις 25.000 ευρώ, έναντι περίπου 18.000 ευρώ στο σύνολο της οικονομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος ζωής, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5% έως και 20%-25% και διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες.

Όπως είπε, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα που βρίσκονται στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας: «Μιλάμε για βασικά προϊόντα διατροφής, δηλαδή όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια, καθώς και τα βασικά είδη διαβίωσης και τα βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, ατομικής υγιεινής κ.λπ. Όλα τα βασικά πράγματα, δηλαδή, που ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ για τον εαυτό του και την οικογένειά του».

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν συνιστά από μόνη της οριστική λύση στο πρόβλημα του κόστους ζωής. «Η συνταγή για να μπορεί να περνάει καλύτερα ο κάθε άνθρωπος και η ελληνική οικογένεια είναι καλύτεροι μισθοί και καλύτερα εισοδήματα σε μια πιο ισχυρή οικονομία», δήλωσε, σημειώνοντας πως ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια και ο μέσος μισθός έχει φτάσει πλέον τα 1.500 ευρώ μικτά.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σε έκτακτες συνθήκες τα πιο παρεμβατικά μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί, μεταξύ των οποίων και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ υπογράμμισε πως από τους ελέγχους έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ. Σημείωσε, παράλληλα, ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας της αγοράς, ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή ενισχύει σημαντικά τον ελεγκτικό μηχανισμό, με στόχο μια πιο δίκαιη, ανταγωνιστική και λειτουργική αγορά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και τον χρόνο των εκλογών, είπε πως οι μετρήσεις αποτυπώνουν την αξιολόγηση των πολιτών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία από τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόωρων εκλογών, «όπως έχει διευκρινίσει πλήρως ο Πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, επισήμανε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να παραμείνει ο βασικός πολιτικός παίκτης που εκπροσωπεί «μια κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής» και μια κοινωνική συμμαχία της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά.