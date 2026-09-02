Δ. Παπαστεργίου και Στ. Καλαφάτης στην Κοζάνη: Υπερυπολογιστής και υδρογόνο αλλάζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Δυτικής Μακεδονίας

Δύο σημαντικές επενδύσεις που συνδέουν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία με την παραγωγική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της περιοδείας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου και του υφυπουργού. Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρου Καλαφάτη, στην Κοζάνη.

Οι κ. Παπαστεργίου και Καλαφάτης επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από τον Θεόδωρο Θεοδουλίδη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα εγκατασταθεί ο νέος Υπερυπολόγος, ενώ νωρίτερα είχαν προηγηθεί και τον Κόμβο Καινοτομίας Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις διαφορετικού αντικειμένου, με κοινή στόχευση: να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για την έρευνα, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την απασχόληση σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της παραγωγικής και ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Ο νέος υπερυπολογισμός αποτελεί μια ειδική υποδομή για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής. Η επένδυση ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου Υπερυπολογιστή θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.

Η εγκατάστασή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνδέει άμεσα τη νέα υποδομή με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό οικοσύστημα της περιοχής. Οι ερευνητές και οι νέοι επιστήμονες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες, ενώ παράλληλα οδηγούν νέες προοπτικές συνεργασίας με νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπολογιστική ισχύ και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο νέος υπερυπολογιστής φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα συνδέει υπερυπολογιστικές υποδομές, Κέντρα Δεδομένων και AI Factories. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος νεοφυών και μεσαίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από τις υποδομές ΤΝ, δημιουργώντας κίνητρα για νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη Βόρεια Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, η Δυτική Μακεδονία ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός κόμβος στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών υπερυπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, με ιδιαίτερη σημασία για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέοντας παράλληλα την παραγωγική της ταυτότητα με τις τεχνολογίες της επόμενης ημέρας.

Η νέα υποδομή της λειτουργεί υπό τον συντονισμό ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνίτη Νοημοσύνης, με τη συνεργασία του πανεπιστημίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε πλήρη συνέργεια με τον εθνικό Υπερυπολογιστή. «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το AI Factory «PHAROS», που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του εθνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Νωρίτερα, οι κ. Παπαστεργίου και Καλαφάτης επισκέφθηκαν τον Κόμβο Καινοτομίας Υδρογόνου που κατασκευάζει το ΕΚΕΤΑ στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 19,8 εκατ. ευρώ, η οποία αναπτύσσεται σε έκταση 20 στρεμμάτων και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πεδίο ανάπτυξης και δοκιμής τεχνολογιών υδρογόνου.

Ο Κόμβος θα διαθέτει μονάδα υδρογόνου αρχικής δυναμικότητας 100 κιλών ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 400 κιλά, φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1 MW, συσκευή αποθήκευσης και σταθμό ανεφοδιασμού.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν εκεί έχουν και άμε αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Ο σταθμός υδρογόνου που τροφοδοτεί δύο απορριμματοφόρα του δήμου Εορδαίας, συμβάλλοντας σε πιο καθαρή και αθόρυβη αποκομιδή απορριμμάτων, χωρίς ρύπους μέσα στην πόλη.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η κατασκευή πιλοτικού επαγωγικού δρόμου με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά για την ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων εν κινήσει, ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας για τη θέρμανση κτιρίων.

Ο Κόμβος δημιουργεί ταυτόχρονα ένα πραγματικό περιβάλλον δοκιμών για ερευνητές, επιχειρήσεις και νέες τεχνολογικές ομάδες, ώστε καινοτόμες λύσεις να μην μπορούν να περνούν από το εργαστήριο στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, στην αγορά.

Κατά την παραμονή τους στην Πτολεμαΐδα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Σταύρος Καλαφάτης επισκέφθηκαν και το Δημαρχείο Εορδαίας, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πλακεντά και συζήτησαν ζητήματα που στην περιοχή και την ανάπτυξή της μετάβασης.

Οι δύο επενδύσεις ενισχύουν τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με την τεχνολογία, την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι Δημήτρης Παπαστεργίου και Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκαν με τον περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στενή συνεργασία για την ανάπτυξη του νέου Υπερυπολογιστή στην Κοζάνη, αλλά και συνολικά η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως μοχλών για τη νέα αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Με αφορμή την περιοδεία, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η Δυτική Μακεδονία αλλάζει σελίδα και αποκτά έναν νέο ρόλο στην οικονομία της επόμενης ημέρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ξεκάθαρα τον στόχο: η μετάβαση της περιοχής να δημιουργήσει πραγματικές επενδύσεις, νέες επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με σχέδιο και στοχευμένες παρεμβάσεις, επενδύουμε στις δυνατότητες του τόπου και των ανθρώπων του, ώστε η Δυτική Μακεδονία να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης τόνισε: «Η Δυτική Μακεδονία αλλάζει πίστα. Με τη συμβολή του ΕΚΕΤΑ διαμορφώνεται ένας κόμβος καινοτομίας με στόχο η έρευνα να βγει από τα εργαστήρια και να μετατραπεί σε χειροπιαστές λύσεις για τον πολίτη. Να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα. Κάνουμε επενδύσεις ώστε να έχουμε περισσότερες καθαρές και ήσυχες γειτονιές. Εξασφαλίζουμε θέρμανση για το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. Ενισχύουμε την Τηλεθέρμανση στις πόλεις. Αναδεικνύουμε την περιοχή σε πανελλαδικό πρότυπο.

Τέλος, επισημαίνουμε τη σημασία της συνεργασίας της κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, με τελικό ωφελούμενο την Έλληνα πολίτη».