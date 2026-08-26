Motor Oil: Στο πράσινο υδρογόνο το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα- Τα έργα των 150 εκατ. ευρώ

Στο πράσινο υδρογόνο και στις νέες ενεργειακές υποδομές ανεβάζει τον επενδυτικό πήχη η Motor Oil, την ώρα που η ισχυρή ανάκαμψη της διύλισης και η εκτίναξη των περιθωρίων ενισχύουν σημαντικά τις επιδόσεις του ομίλου.

Με επενδύσεις 79,3 εκατ. ευρώ ήδη στο πρώτο εξάμηνο και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ για τα έργα πράσινου υδρογόνου και τις συναφείς υποδομές, ο όμιλος επιταχύνει τον ενεργειακό μετασχηματισμό του, έχοντας ως ισχυρή βάση την παραδοσιακή του δραστηριότητα, όπου τα περιθώρια διύλισης εμφανίζουν περαιτέρω ενίσχυση και στο τρίτο τρίμηνο.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου, που δημοσιεύτηκαν χθες, με τον κύκλο εργασιών του ομίλου να φτάνει τα 7,52 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 42,9%, τα EBITDA να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 170,3%, και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 689,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 321,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 200 εκατ. ευρώ το 2026 σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος να κατευθύνεται στην ενεργειακή μετάβαση και ειδικότερα στην ανάπτυξη υποδομών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι επενδύσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 79,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 76,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα στο διυλιστήριο της Κορίνθου. Από αυτά, περίπου 48,2 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε έργα που συνδέονται με την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές.

Το μεγαλύτερο ποσό, 36,5 εκατ. ευρώ, επενδύθηκε στην κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, ενώ επιπλέον 11,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν την κατασκευή νέου υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ίδιο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες υποδομές συμπίεσης και μεταφοράς του παραγόμενου υδρογόνου.

Πρόκειται για ένα επενδυτικό πακέτο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού της Motor Oil για τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων μορφών ενέργειας στη λειτουργία του διυλιστηρίου. Η νέα μονάδα ηλεκτρόλυσης θα επιτρέψει την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να αξιοποιείται στις διεργασίες του διυλιστηρίου, περιορίζοντας αντίστοιχα τη χρήση υδρογόνου που παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Καθοριστική συμβολή στην ισχυρή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου είχε η σημαντική ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Το συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 174,72 δολάρια ανά τόνο, από 54,61 δολάρια ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2025, υπερτριπλασιάζοντας την επίδοσή του.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, τα διεθνή περιθώρια κινήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, επηρεαζόμενα κυρίως από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσαν διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αργού πετρελαίου. Ιδιαίτερα ενισχυμένα ήταν τα περιθώρια στα βασικά προϊόντα διύλισης, με την εταιρεία να επισημαίνει κυρίως τη βενζίνη και το diesel. Η ευνοϊκή εικόνα, μάλιστα, δεν περιορίζεται στο πρώτο εξάμηνο. Η Motor Oil αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2026, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής έκθεσης, παρατηρείται περαιτέρω ενδυνάμωση των περιθωρίων διύλισης. Η τάση αυτή αντανακλά τη

μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία η οποία, σε συνδυασμό με την εποχική αύξηση της ζήτησης για διυλισμένα προϊόντα, ενισχύει τα διεθνή περιθώρια αναφοράς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Για το δεύτερο εξάμηνο, η διοίκηση εκτιμά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA της εταιρείας θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλα εκείνων του β΄ εξαμήνου του 2025, παρά την επίδραση από τις προγραμματισμένες εργασίες περιοδικής συντήρησης στις μονάδες μετατροπής Hydrocracker Complex και Fluid Catalytic Cracking (FCC) Complex, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ενώ στο δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης τα (EBITDA) των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της LPC, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών, αναμένονται συνολικά υψηλότερα έναντι αυτών του α’ εξαμήνου 2026.