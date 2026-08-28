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Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτ. Μακεδονία δείχνει πια απτά αποτελέσματα
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 15:03
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Η Δυτική Μακεδονία και ειδικά η περιοχή της Πτολεμαΐδας μπορεί να αντικρίσει το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία» επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή που έγινε για την παρουσία της επένδυσης Wonderplant (υδροπονικό θερμοκήπιο που παράγει και ηλεκτρική ενέργεια) στην Πτολεμαίδα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, σύμφωνα με το το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία δίνει αποτελέσματα, επενδύσεις και συγκριτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από αυτές που χάθηκαν λόγω της απεξάρτησης της. ηλεκτροπαραγωγής από τον λιγνίτη.

«Πράγμα ως προς το ενεργειακό θέλω της χώρας η απομάκρυνση από τον λιγνίτη, να θυμίσω ότι δεν ήταν απόφαση μόνο αυτής της κυβέρνησης - σταδιακά ο λιγνίτης συνεισέφερε λιγότερο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας από το 2010. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτική απόφαση, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας το υπέδειξε η ίδια η αγορά ενέργειας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Κι εδώ πρέπει να πούμε κάποιες μεγάλες αλήθειες. Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του περιβάλλοντος εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία λέει να επιστρέψει στη λιγνίτη σας ψέματα, σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.

Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αρχίζει να έχει πια και να δείχνει απτά αποτελέσματα, με πολλά επενδυτικά τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν, με πολλές θέσεις εργασίας τα σχέδια που γίνονται, με τη Δυτική ουσιαστική Μακεδονία δεν έχει, ουσιαστικά, την πιο ευνοϊκή. μεταχείριση από όλες τις περιοχές της χώρας ακριβώς εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς της.

Μπορούμε λοιπόν να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα βρούμε θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία οι συγκριτικές αυτές είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι εξαρτημένη από τον λιγνίτη.

Και η σημερινή κατεύθυνση κινείται ακριβώς σε αυτή την».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι η εν λόγω επένδυση θα κάνει 300 θέσεις εργασίας. Σημείωσε ότι η επένδυση στηρίχθηκε από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί συνολικά 3.200 θέσεις εργασίας.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, σημείωσε ότι το Wonderplant είναι η ναυαρχίδα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή και τη χαρακτήρισε προοπτική για τη δημιουργία και άλλων επενδύσεων.

Την παρουσίαση της Wonderplant έκανε ο πρόεδρος της εταιρείας και πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

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