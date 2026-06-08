ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ

Ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος χαιρετίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ, αλλά επισημαίνει ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τις περικοπές παραγωγής και την εφαρμογή του νέου πλαισίου

Την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης του νέου καθεστώτος στήριξης των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνθήκες μηδενικών και αρνητικών τιμών επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ.) με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, ζητά τη διοργάνωση κοινής συνάντησης εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον κλάδο.

Ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, με κοινοποίηση στη Γ.Γ. Δέσποινα Παληαρούτα, ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. χαρακτηρίζει θετική την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση του καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ κατά τις ώρες μηδενικών και αρνητικών τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Όπως επισημαίνει, η πρόβλεψη για τη συνέχιση της λήψης λειτουργικής ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) στις συγκεκριμένες συνθήκες συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας στοιχειώδους οικονομικής ισορροπίας για τους παραγωγούς, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες εσόδων.

Ανοιχτό το θέμα των αποζημιώσεων για τις περικοπές

Παρά τη θετική αξιολόγηση της ρύθμισης, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι εξακολουθεί να απουσιάζει πρόβλεψη για την αποζημίωση των αναγκαστικών περικοπών παραγωγής.

Ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για τη δημιουργία ενός σαφούς και δίκαιου μηχανισμού αποζημίωσης, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές επιφέρουν σημαντική οικονομική ζημία στους επενδυτές και στους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Ζητούνται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου πλαισίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη εξειδίκευσης των όρων εφαρμογής της νέας ρύθμισης.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. ζητά να αποσαφηνιστεί:

Τι θα ισχύει σε περιπτώσεις όπου οι αρνητικές τιμές διαρκούν περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.

Αν οι δύο πρώτες ώρες αρνητικών τιμών θα συνεχίσουν να αποζημιώνονται ή αν η αποζημίωση θα χάνεται συνολικά όταν ξεπερνιέται το συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Ποιο θα είναι το καθεστώς για τους παραγωγούς που υφίστανται περικοπές παραγωγής κατά τη διάρκεια περιόδων αρνητικών τιμών.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις είναι απαραίτητες για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αίτημα για άμεση συνάντηση με το ΥΠΕΝ

Με δεδομένο ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή, ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. ζητά την άμεση πραγματοποίηση κοινής συνάντησης εργασίας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η διεξοδική συζήτηση των ανοιχτών θεμάτων και η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και βιώσιμου πλαισίου για την αγορά των ΑΠΕ.

Δήλωση του προέδρου του ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. Γιώργου Τσιαντούλη

Για το παραπάνω θέμα, ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ Γιώργος Τσιαντούλης, προέβη σε σχετική δήλωση, επισημαίνοντας τα εξής: «Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανακούφιση του κλάδου, καθώς αναγνωρίζει έμπρακτα τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Ωστόσο, για να έχει η ρύθμιση αυτή ουσιαστικό αντίκτυπο, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο εφαρμογής του νέου πλαισίου και να βρούμε μια δίκαιη λύση για το ζήτημα των περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε άμεσα μια κοινή συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου και όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς. Στόχος μας είναι, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και τη σταθερότητα της ενεργειακής μετάβασης.»

Αναλυτικά, ολόκληρη η επιστολή του ΣΥΦΩΕΛ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, έχει ως εξής:

«Ο πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ.) χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση του καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ σε μηδενικές και αρνητικές τιμές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σαφή αναγνώριση του σοβαρού οικονομικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί το τελευταίο διάστημα, λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά.

Η πρόβλεψη για τη συνέχιση λήψης της λειτουργικής ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) κατά τις ώρες μηδενικών και αρνητικών τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας κινείται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αποκαθιστά μια ισορροπία και διασφαλίζει αναγκαία έσοδα για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς.

Ωστόσο, προκειμένου η ρύθμιση αυτή να ολοκληρώσει τον θετικό της αντίκτυπο, θεωρούμε απαραίτητο να εξεταστούν δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο:

Το ζήτημα της αποζημίωσης των περικοπών: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν περιλαμβάνει πρόνοια για το φλέγον ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών για τις αναγκαστικές περικοπές που υφίστανται. Ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. επιμένει στο πάγιο αίτημά του για τη θέσπιση ενός πλαισίου αποζημίωσης περικοπών, ώστε να μετριαστεί η πραγματική ζημία των επενδυτών. Ανάγκη εξειδίκευσης του τρόπου εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου: Το νέο πλαίσιο χρήζει ορισμένων διευκρινίσεων ως προς την πρακτική του εφαρμογή, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς. Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί: Τι θα συμβεί όταν οι αρνητικές τιμές διαρκούν πάνω από δύο συνεχόμενες ώρες. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αν σε μια τέτοια περίπτωση (π.χ. τρεις ή περισσότερες ώρες αρνητικών τιμών) θα αποζημιώνονται οι δύο πρώτες ώρες αρνητικών τιμών ή αν σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωσα θα αποκλείεται εντελώς. Ποιο θα είναι το καθεστώς περικοπών των παραγωγών σε περίπτωση αρνητικών τιμών. Κρίσιμη είναι μια ξεκάθαρη προσέγγιση για τη διαχείριση των παραγωγών εκείνων που, κατά τη διάρκεια αρνητικών τιμών, υφίστανται περικοπές στην παραγωγή τους.

Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι η νομοθετική ρύθμιση πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή, ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. προσβλέπει στις επίσημες τοποθετήσεις και διευκρινίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά την άμεση πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης εργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου και όλους τους αρμόδιους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά τα ανοιχτά αυτά ζητήματα και να συνδιαμορφωθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο.

Δήλωση προέδρου Δ.Σ. ΣΥΦΩΕΛ Γιώργου Τσιαντούλη:

«Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανακούφιση του κλάδου, καθώς αναγνωρίζει έμπρακτα τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Ωστόσο, για να έχει η ρύθμιση αυτή ουσιαστικό αντίκτυπο, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο εφαρμογής του νέου πλαισίου και να βρούμε μια δίκαιη λύση για το ζήτημα των περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε άμεσα μια κοινή συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου και όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς. Στόχος μας είναι, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και τη σταθερότητα της ενεργειακής μετάβασης».