Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Τρίτη, 07/04/2026 - 06:35

Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για σημαντική μείωση των λογαριασμών ρεύματος, αν και λάθη στον σχεδιασμό μπορούν να μειώσουν την απόδοση και να αυξήσουν τα κόστη.

Η αυτοκατανάλωση ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν το δικό τους ρεύμα, μειώνοντας δραστικά τους λογαριασμούς.

Πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή που αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία και αποτελεί ένα πρακτικό βήμα προς καθαρότερη ενέργεια, ωστόσο συχνά προκύπτουν λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Από τις εκτιμήσεις για την απόδοση του συστήματος έως τις τεχνικές επιλογές, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία που αξίζει να προσέξετε.

Υποεκτίμηση της πραγματικής απόδοσης

Αρκετά συχνά υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με την ισχύ των ηλιακών πάνελ. Πολλοί επικεντρώνονται στην ονομαστική ισχύ σε watt, θεωρώντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματική παραγωγή. Στην πράξη, η ισχύς αυτή βασίζεται σε Συνθήκες Τυπικού Ελέγχου (STC), οι οποίες σπάνια αντιστοιχούν στην καθημερινή χρήση.

Η απόδοση επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, τη θερμοκρασία και την ποιότητα των εξαρτημάτων.

Τα πάνελ συνήθως αποδίδουν 70 - 80% της ονομαστικής τους ισχύος, γι’ αυτό αξίζει να ελέγχετε την προδιαγραφή NOCT πριν την αγορά.

Αγορά λανθασμένου μεγέθους συστήματος

Ένα πολύ μικρό σύστημα ενδέχεται να μην καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, ενώ ένα υπερβολικά μεγάλο μπορεί να παράγει ενέργεια που χάνεται, εκτός αν έχει προβλεφθεί δυνατότητα αποθήκευσης ή συμφωνία καθαρού συμψηφισμού.

Η σωστή επιλογή διαστάσεων απαιτεί γνώση των ενεργειακών συνηθειών σας: ποιες συσκευές χρησιμοποιούνται πιο συχνά, ποια είναι η παρουσία σας στο σπίτι και ποιες οι εποχιακές μεταβολές. Ιδανικά, η παραγωγή πρέπει να αντιστοιχεί στη χρήση κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση και μειώνοντας τη σπατάλη.

Επιλογή λάθος τύπου inverter

Ο μετατροπέας (inverter) καθορίζει την αποδοτικότητα του συστήματος.

Οι string inverters είναι κατάλληλοι για στέγες με ομοιόμορφο προσανατολισμό και ελάχιστη σκίαση, ενώ οι microinverters βελτιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο μεμονωμένου πίνακα και είναι ιδανικοί για στέγες με πολλαπλούς προσανατολισμούς ή μερική σκίαση.

Παράβλεψη καλωδιώσεων και μέτρων προστασίας

Όταν σκεφτόμαστε την εγκατάσταση δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση μόνο σε πάνελ και inverters.

Εξίσου κρίσιμες είναι οι καλωδιώσεις, οι συσκευές ασφαλείας, αλλά και η συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς. Ορισμένα συστήματα περιλαμβάνουν διακόπτες ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία και διακόπτες απομόνωσης. Η παράβλεψή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή κινδύνους για το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού.

Κοντόφθαλμος σχεδιασμός χωρίς πρόβλεψη για αναβαθμίσεις

Οι ενεργειακές ανάγκες αλλάζουν με την προσθήκη συσκευών, την επέκταση του σπιτιού ή την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Ένα επεκτάσιμο σύστημα, με microinverters ή υβριδικό inverter για μελλοντική μπαταρία, διευκολύνει τις αναβαθμίσεις χωρίς την ανάγκη ριζικής αναδιαμόρφωσης.

Η προνοητικότητα εξοικονομεί χρήματα και γλυτώνει μελλοντικές απογοητεύσεις.

Πηγή: futura-sciences.com

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 06:35

