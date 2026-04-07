Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για σημαντική μείωση των λογαριασμών ρεύματος, αν και λάθη στον σχεδιασμό μπορούν να μειώσουν την απόδοση και να αυξήσουν τα κόστη.

Η αυτοκατανάλωση ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν το δικό τους ρεύμα, μειώνοντας δραστικά τους λογαριασμούς.

Πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή που αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία και αποτελεί ένα πρακτικό βήμα προς καθαρότερη ενέργεια, ωστόσο συχνά προκύπτουν λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Από τις εκτιμήσεις για την απόδοση του συστήματος έως τις τεχνικές επιλογές, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία που αξίζει να προσέξετε.

Υποεκτίμηση της πραγματικής απόδοσης

Αρκετά συχνά υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με την ισχύ των ηλιακών πάνελ. Πολλοί επικεντρώνονται στην ονομαστική ισχύ σε watt, θεωρώντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματική παραγωγή. Στην πράξη, η ισχύς αυτή βασίζεται σε Συνθήκες Τυπικού Ελέγχου (STC), οι οποίες σπάνια αντιστοιχούν στην καθημερινή χρήση.

Η απόδοση επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, τη θερμοκρασία και την ποιότητα των εξαρτημάτων.

Τα πάνελ συνήθως αποδίδουν 70 - 80% της ονομαστικής τους ισχύος, γι’ αυτό αξίζει να ελέγχετε την προδιαγραφή NOCT πριν την αγορά.

Αγορά λανθασμένου μεγέθους συστήματος

Ένα πολύ μικρό σύστημα ενδέχεται να μην καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, ενώ ένα υπερβολικά μεγάλο μπορεί να παράγει ενέργεια που χάνεται, εκτός αν έχει προβλεφθεί δυνατότητα αποθήκευσης ή συμφωνία καθαρού συμψηφισμού.

Η σωστή επιλογή διαστάσεων απαιτεί γνώση των ενεργειακών συνηθειών σας: ποιες συσκευές χρησιμοποιούνται πιο συχνά, ποια είναι η παρουσία σας στο σπίτι και ποιες οι εποχιακές μεταβολές. Ιδανικά, η παραγωγή πρέπει να αντιστοιχεί στη χρήση κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση και μειώνοντας τη σπατάλη.

Επιλογή λάθος τύπου inverter

Ο μετατροπέας (inverter) καθορίζει την αποδοτικότητα του συστήματος.

Οι string inverters είναι κατάλληλοι για στέγες με ομοιόμορφο προσανατολισμό και ελάχιστη σκίαση, ενώ οι microinverters βελτιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο μεμονωμένου πίνακα και είναι ιδανικοί για στέγες με πολλαπλούς προσανατολισμούς ή μερική σκίαση.

Παράβλεψη καλωδιώσεων και μέτρων προστασίας

Όταν σκεφτόμαστε την εγκατάσταση δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση μόνο σε πάνελ και inverters.

Εξίσου κρίσιμες είναι οι καλωδιώσεις, οι συσκευές ασφαλείας, αλλά και η συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς. Ορισμένα συστήματα περιλαμβάνουν διακόπτες ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία και διακόπτες απομόνωσης. Η παράβλεψή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή κινδύνους για το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού.

Κοντόφθαλμος σχεδιασμός χωρίς πρόβλεψη για αναβαθμίσεις

Οι ενεργειακές ανάγκες αλλάζουν με την προσθήκη συσκευών, την επέκταση του σπιτιού ή την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Ένα επεκτάσιμο σύστημα, με microinverters ή υβριδικό inverter για μελλοντική μπαταρία, διευκολύνει τις αναβαθμίσεις χωρίς την ανάγκη ριζικής αναδιαμόρφωσης.

Η προνοητικότητα εξοικονομεί χρήματα και γλυτώνει μελλοντικές απογοητεύσεις.

Πηγή: futura-sciences.com