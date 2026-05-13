ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών

Την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και τη λήψη μέτρων για τη στοχευμένη ενίσχυση των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται από τον A’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, περιγράφεται το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των μικρομεσαίων μονάδων φωτοβολταϊκών, ενώ το πλήρες κείμενο της είναι το ακόλουθο:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ενεργώντας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα, και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επιστολής του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εξελισσόμενη οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα μέλη μας στον τομέα των φωτοβολταϊκών.

Όπως, ασφαλώς, γνωρίζετε, τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πρώτο τετράμηνο του 2026 περιγράφουν μια κατάσταση «εκρηκτική». Η ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος (με την προσθήκη 1,9 GW το 2025), σε συνδυασμό με τη στάσιμη ζήτηση και την απουσία συστημάτων αποθήκευσης, οδηγεί τον κλάδο σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα ύδατα.

Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, η βιωσιμότητα των πάρκων απειλείται άμεσα από:

Κατακόρυφη αύξηση των περικοπών: Ο «κόφτης» στην πράσινη ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 49% σε σχέση με πέρυσι, με τις περικομμένες Γιγαβατώρες να αγγίζουν ήδη τις 876,5 για το πρώτο τετράμηνο.

Οικονομική Αιμορραγία: Ιδιαίτερα τα έργα με ΣΕΔΠ βλέπουν τις εκροές τους να συρρικνώνονται έως και 62%. Πολλοί επενδυτές αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, φέρνοντας την αγορά προ ενός μεγάλου κύματος «κόκκινων» δανείων που θα κλονίσει την σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος που μετά από χρόνια έχει πλέον ορθοποδήσει.

Δυστυχώς, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, παρατηρείται μια ανησυχητική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των απαραίτητων εργαλείων προστασίας:

Μηχανισμός Αναδιανομής Περικοπών: Παραμένει ανενεργός από τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας τους επενδυτές σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου τον Οκτώβριου του 2025 για άμεση εφαρμογή του αναδρομικά. Καθυστέρηση στην Αποθήκευση: Η εγκατάσταση μπαταριών, αν και θεσμοθετημένη από το 2024, δεν έχει προχωρήσει με τους απαιτούμενους ρυθμούς για να απορροφήσει το πλεόνασμα ενέργειας. Βίαιη Αναδιάρθρωση: Η έλλειψη σήματος από την πολιτεία ευνοεί την αναγκαστική πώληση έργων από μικρομεσαίους προς μεγάλους ομίλους, αλλοιώνοντας τον πολυμετοχικό χαρακτήρα της ενεργειακής μετάβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Επιμελητήριό μας θεωρεί αναγκαία την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάσχεση αυτής της πορείας μέσω της δρομολόγησης των ακόλουθων ενεργειών:

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση ενέργειας , τόσο σε επίπεδο standalone μπαταριών όσο και σε επίπεδο «behind the meter» σε μονάδες ΑΠΕ.

Κύριε Υπουργέ, δεδομένης της καθοριστικής συνεισφοράς των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών στην πράσινη ανάπτυξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση της παραγωγής. Επομένως, θεωρούμε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου με στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Το επιτελείο του Επιμελητηρίου μας παραμένει στην διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσει δια ζώσης για τις προτάσεις μας».