Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών

Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 09:35
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου

Την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και τη λήψη μέτρων για τη στοχευμένη ενίσχυση των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται από τον A’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, περιγράφεται το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των μικρομεσαίων μονάδων φωτοβολταϊκών, ενώ το πλήρες κείμενο της είναι το ακόλουθο:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ενεργώντας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα, και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επιστολής του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εξελισσόμενη οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα μέλη μας στον τομέα των φωτοβολταϊκών.

Όπως, ασφαλώς, γνωρίζετε, τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πρώτο τετράμηνο του 2026 περιγράφουν μια κατάσταση «εκρηκτική». Η ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος (με την προσθήκη 1,9 GW το 2025), σε συνδυασμό με τη στάσιμη ζήτηση και την απουσία συστημάτων αποθήκευσης, οδηγεί τον κλάδο σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα ύδατα.

Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, η βιωσιμότητα των πάρκων απειλείται άμεσα από:

  • Κατακόρυφη αύξηση των περικοπών: Ο «κόφτης» στην πράσινη ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 49%σε σχέση με πέρυσι, με τις περικομμένες Γιγαβατώρες να αγγίζουν ήδη τις 876,5 για το πρώτο τετράμηνο.
  • Μηδενικές και Αρνητικές Τιμές: Το φαινόμενο των μηδενικών τιμών δεν είναι πλέον εξαιρετικό, αλλά τείνει να γίνει κανόνας. Οι 239,5 ώρες μηδενικών τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2026 (έναντι μόλις 13 ωρών το 2025) εκμηδενίζουν τα έσοδα των παραγωγών.
  • Οικονομική Αιμορραγία: Ιδιαίτερα τα έργα με ΣΕΔΠ βλέπουν τις εκροές τους να συρρικνώνονται έως και 62%. Πολλοί επενδυτές αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, φέρνοντας την αγορά προ ενός μεγάλου κύματος «κόκκινων» δανείων που θα κλονίσει την σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος που μετά από χρόνια έχει πλέον ορθοποδήσει.

Δυστυχώς, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, παρατηρείται μια ανησυχητική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των απαραίτητων εργαλείων προστασίας:

  1. Μηχανισμός Αναδιανομής Περικοπών: Παραμένει ανενεργός από τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας τους επενδυτές σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου τον Οκτώβριου του 2025 για άμεση εφαρμογή του αναδρομικά.
  2. Καθυστέρηση στην Αποθήκευση: Η εγκατάσταση μπαταριών, αν και θεσμοθετημένη από το 2024, δεν έχει προχωρήσει με τους απαιτούμενους ρυθμούς για να απορροφήσει το πλεόνασμα ενέργειας.
  3. Βίαιη Αναδιάρθρωση: Η έλλειψη σήματος από την πολιτεία ευνοεί την αναγκαστική πώληση έργων από μικρομεσαίους προς μεγάλους ομίλους, αλλοιώνοντας τον πολυμετοχικό χαρακτήρα της ενεργειακής μετάβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Επιμελητήριό μας θεωρεί αναγκαία την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάσχεση αυτής της πορείας μέσω της δρομολόγησης των ακόλουθων ενεργειών:

  • Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση ενέργειας, τόσο σε επίπεδο standalone μπαταριών όσο και σε επίπεδο «behind the meter» σε μονάδες ΑΠΕ.
  • Άμεση ενεργοποίηση του Μηχανισμού Αναδιανομής Περικοπών με αναδρομική ισχύ.
  • Ολιγοετή παράταση 5 έως 7 ετών των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η αποπληρωμή των δανείων.
  • Προσωρινή ενίσχυση της ταρίφας για ένα μεταβατικό στάδιο, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων από τις περικοπές.
  • Μορατόριουμ στην έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης για νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με ισχύ έως την υποχρεωτική ενσωμάτωση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας τουλάχιστον 5GW. Επισημαίνεται η ανάγκη ρητής εξαίρεσης από το μορατόριουμ των έργων αυτοπαραγωγής και ιδίως αυτών της βιομηχανίας, καθώς οι αυτοπαραγωγοί δεν επιβαρύνουν το σύστημα με τον ίδιο τρόπο και συμβάλλουν στην απεξάρτηση της εγχώριας παραγωγής από τις ασταθείς τιμές της αγοράς.

Κύριε Υπουργέ, δεδομένης της καθοριστικής συνεισφοράς των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών στην πράσινη ανάπτυξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση της παραγωγής. Επομένως, θεωρούμε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου με στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Το επιτελείο του Επιμελητηρίου μας παραμένει στην διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσει δια ζώσης για τις προτάσεις μας».

Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
