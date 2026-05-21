Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
20/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 12:57
Συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ στο περιοδικό Ascen.tec

  • Ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης στην εκτός σχεδίου δόμηση, «για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη»
  • Προτείνουμε ένα «Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης» για τη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων, με αιχμή την ασφάλεια, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή διαχείριση των υποδομών

«Στην εποχή μας, τα τρία κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος, που πλέον παίζει σημαντικό ρόλο», τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και σημειώνει ότι: «υπάρχει η διάθεση, και ελπίζω ότι θα υπάρξει και η αποτελεσματικότητα, ώστε να δούμε κάποιες εξελίξεις συνολικά στα ζητήματα της δόμησης», επισημαίνοντας ότι εντός του 2026 ολοκληρώνονται πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιακά έργα, που «γίνονται όλα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ», δίνοντας το μήνυμα ότι περνάμε σε νέα εποχή και «δεν θα συζητάμε τίποτα από αυτά που συζητάμε σήμερα».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης στην εκτός σχεδίου δόμηση, «για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη», και για ένα «Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης» για τη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων, με αιχμή την ασφάλεια, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή διαχείριση των υποδομών.

Σε συνέντευξη του, στο περιοδικό Ascen.tec ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρει ότι: «εντός του 2026, θα έχουμε έναν σύγχρονο Οικοδομικό Κανονισμό, απλό και ξεκάθαρο, που ως Προεδρικό Διάταγμα θα έχει και την έγκριση του ΣτΕ, τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, που θα είναι έτοιμα σε μεγάλο ποσοστό, τις ωφέλειες από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που θα φανούν πλήρως με την ένταξη των πολεοδομικών σχεδίων, την ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας», έργα που όπως τονίζει «γίνονται όλα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ». Και προσθέτει ότι «η ένταξη των πολεοδομιών σε έναν φορέα θα βάλει τέλος σε φαινόμενα αυθαιρεσιών».

«Δεν έχουμε, την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται στα πολεοδομικά ζητήματα», τονίζει ο Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας για τις περιπέτειες του ΝΟΚ, τις επιπτώσεις τους στην κατασκευαστική δραστηριότητα και την οικονομία, αλλά και ότι «κάποιοι αποφάσισαν να καταστήσουν ζητούμενο την ασφάλεια δικαίου, πλήττοντας την εικόνα της ίδιας της χώρας». Και παράλληλα τονίζει ότι «δυστυχώς, ο παραλογισμός συνεχίζεται και στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπου επικρατεί ένα αλαλούμ, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους οι πολίτες που αγόρασαν αγροτεμάχια με την προοπτική να χτίσουν ή που έχουν εκδώσει ακόμα και οικοδομικές άδειες». Ο Προέδρος του ΤΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης για την εκτός σχεδίου δόμηση υπογραμμίζοντας ότι:

«Ως ΤΕΕ επιχειρούμε –μέσα και από το έργο της καταγραφής των δρόμων προ του 1977 που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο– να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεται η πολιτεία. Και μέχρι τότε ζητάμε να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος, για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη».

Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα 20 Μαϊος 2026

