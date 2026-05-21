Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης

Ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης στην εκτός σχεδίου δόμηση, «για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη»

Προτείνουμε ένα «Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης» για τη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων, με αιχμή την ασφάλεια, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή διαχείριση των υποδομών

«Στην εποχή μας, τα τρία κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος, που πλέον παίζει σημαντικό ρόλο», τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και σημειώνει ότι: «υπάρχει η διάθεση, και ελπίζω ότι θα υπάρξει και η αποτελεσματικότητα, ώστε να δούμε κάποιες εξελίξεις συνολικά στα ζητήματα της δόμησης», επισημαίνοντας ότι εντός του 2026 ολοκληρώνονται πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιακά έργα, που «γίνονται όλα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ», δίνοντας το μήνυμα ότι περνάμε σε νέα εποχή και «δεν θα συζητάμε τίποτα από αυτά που συζητάμε σήμερα».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης στην εκτός σχεδίου δόμηση, «για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη», και για ένα «Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης» για τη συνολική αναβάθμιση των κτιρίων, με αιχμή την ασφάλεια, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή διαχείριση των υποδομών.

Σε συνέντευξη του, στο περιοδικό Ascen.tec ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρει ότι: «εντός του 2026, θα έχουμε έναν σύγχρονο Οικοδομικό Κανονισμό, απλό και ξεκάθαρο, που ως Προεδρικό Διάταγμα θα έχει και την έγκριση του ΣτΕ, τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, που θα είναι έτοιμα σε μεγάλο ποσοστό, τις ωφέλειες από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που θα φανούν πλήρως με την ένταξη των πολεοδομικών σχεδίων, την ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας», έργα που όπως τονίζει «γίνονται όλα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ». Και προσθέτει ότι «η ένταξη των πολεοδομιών σε έναν φορέα θα βάλει τέλος σε φαινόμενα αυθαιρεσιών».

«Δεν έχουμε, την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται στα πολεοδομικά ζητήματα», τονίζει ο Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας για τις περιπέτειες του ΝΟΚ, τις επιπτώσεις τους στην κατασκευαστική δραστηριότητα και την οικονομία, αλλά και ότι «κάποιοι αποφάσισαν να καταστήσουν ζητούμενο την ασφάλεια δικαίου, πλήττοντας την εικόνα της ίδιας της χώρας». Και παράλληλα τονίζει ότι «δυστυχώς, ο παραλογισμός συνεχίζεται και στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπου επικρατεί ένα αλαλούμ, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους οι πολίτες που αγόρασαν αγροτεμάχια με την προοπτική να χτίσουν ή που έχουν εκδώσει ακόμα και οικοδομικές άδειες». Ο Προέδρος του ΤΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης για την εκτός σχεδίου δόμηση υπογραμμίζοντας ότι:

«Ως ΤΕΕ επιχειρούμε –μέσα και από το έργο της καταγραφής των δρόμων προ του 1977 που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο– να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεται η πολιτεία. Και μέχρι τότε ζητάμε να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος, για να μην χαθούν οι περιουσίες των πολιτών και μαζί τους η εμπιστοσύνη».