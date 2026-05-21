Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 13:31
Drones της Ουκρανίας έπληξαν το διυλιστήριο της Rosneft που βρίσκεται στην πόλη Σιζράν της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ακόμη μια ουκρανική επίθεση μεγάλης εμβέλειας ως «κύρωση» κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου - και συνεχίζουμε αυτή τη γραμμή δράσης», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Αυτή τη φορά πρόκειται για το διυλιστήριο πετρελαίου του Σιζράν - σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από τα σύνορά μας», πρόσθεσε, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία που δείχνει φωτιά και καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση της Ουκρανίας με drones εναντίον της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία, είχε επισημάνει νωρίτερα ο τοπικός κυβερνήτης, χωρίς να αναφερθεί σε ζημιές στις υποδομές.

Οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο, η ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας του οποίου κυμαίνεται από 7 έως 8,9 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones Ρόμπερτ Μπρόβντι ανέφερε ότι πρόκειται για το ενδέκατο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου που στοχοποιείται από την Ουκρανία στη διάρκεια του Μαΐου.

