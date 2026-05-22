ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46

Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 08:41
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την με αριθμό 153/21.5.2026 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 16.00

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

MONO ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β', του Ν. 4548/2018 μέχρι του ποσού των 530.000.000€. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως θα είναι το ίδιο ως άνω αναφερόμενο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
