Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την με αριθμό 153/21.5.2026 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 16.00

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

MONO ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β', του Ν. 4548/2018 μέχρι του ποσού των 530.000.000€. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως θα είναι το ίδιο ως άνω αναφερόμενο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.