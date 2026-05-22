ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46

Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη

Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 08:12
Θετική στάση απέναντι στην έρευνα υδρογονανθράκων καταγράφει έρευνα της DATA R.C. σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια Νησιά

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) συμμετείχε στο 14ο Regional Growth Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, η ΕΔΕΥΕΠ ανέδειξε την ανάγκη υπεύθυνης αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια, και την περιφερειακή ανάπτυξη, με όρους περιβαλλοντικής προστασίας και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, πραγματοποίησε την Τετάρτη, 20 Μαΐου, ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην άμεση και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥΕΠ, το εθνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο προχωρούν οι σχετικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο του πάνελ «Εξορύξεις και Ανάπτυξη: Από τον Πόρο στην Περιφέρεια», παρουσιάστηκε πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης της DATA R.C., η οποία πραγματοποιήθηκε στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της ΕΔΕΥΕΠ, με στόχο να καταγράψει τις απόψεις των πολιτών για την έρευνα και πιθανή αξιοποίηση υδρογονανθράκων εν όψει της διεξαγωγής ερευνητικής γεώτρησης στο Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο. Στη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της έρευνας συμμετείχε ο κύριος Στεφάτος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, η κα. Θεοδώρα Κανελλακοπούλου, στέλεχος της DATA R.C., ενώ ρόλο συντονιστή ανέλαβε ο Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταγράφεται ευρεία θετική στάση απέναντι στην έρευνα και πιθανή παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, καθώς το 71,4% των πολιτών δηλώνουν πολύ θετικοί ή μάλλον θετικοί. Παράλληλα, 2 στους 3 δηλώνουν υπέρ των ερευνών στην περιοχή όπου κατοικούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι πολίτες συνδέουν την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με κρίσιμες εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και η αύξηση των δημόσιων εσόδων. Ταυτόχρονα, καταγράφουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές για την αποδοχή των έργων, εστιάζοντας στην τήρηση αυστηρής περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τη διαφάνεια, την τακτική ενημέρωση και τη δημιουργία άμεσων οφελών για τις τοπικές κοινωνίες.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο κ. Στεφάτος υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνεται η ανάγκη σταθερού και συστηματικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών, προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τις Περιφέρειες.

Η παρουσία της ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference περιλάμβανε επίσης τη συμμετοχή σε δύο ακόμη θεματικές συζητήσεις. Ο κ. Στεφάτος, συμμετείχε στη συνεδρία με τίτλο «Blue Growth: Θάλασσα και Οικονομία – Το επόμενο κύμα ανάπτυξης» όπου μίλησε για τον ρόλο των υπεράκτιων ενεργειακών έργων στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας. Ενώ, ο Επικεφαλής Γεωεπιστημών της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Ευθύμιος Ταρτάρας, συμμετείχε στο πάνελ «Ο Ρόλος των Υδρογονανθράκων στη Νέα Ενεργειακή Μετάβαση», όπου αναφέρθηκε στη σημασία του τομέα των υδρογονανθράκων για την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και στη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Regional Growth Conference, τις συζητήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών ΜΜΕ, η ΕΔΕΥΕΠ ανέδειξε τη δέσμευσή της να βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος είναι η ενημέρωση να προηγείται, να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και να απαντά με σαφήνεια στα ερωτήματα που συνδέονται και με τους τρεις πυλώνες δραστηριοποίησής της, την περιβαλλοντική προστασία και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των Περιφερειών.

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
