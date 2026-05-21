Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω

Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 15:10
Χάρης Δούκας: Προσπαθούμε να φέρουμε την ενεργειακή πολιτική πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων η ημερίδα «Switch On Sustainability», που διοργάνωσε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο των Sustainable Energy Days 2026.

Στην ημερίδα ανταλλάχθηκαν εμπειρίες γύρω από την ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις στη διαμόρφωση πολιτικών με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον συντονιστή της ημερίδας, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αφορά μόνο τεχνολογίες και υποδομές. Πρέπει να αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων και κυρίως εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν πίσω. Για εμάς, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας είναι μια προσπάθεια να φέρουμε την ενεργειακή πολιτική πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η ενεργειακή κρίση επηρέασε χιλιάδες νοικοκυριά της πόλης και υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης πολιτικών που συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε τις δράσεις που υλοποιεί ο δήμος μέσω του ΓΑΕΦ, όπως η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για εκατοντάδες ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, η ενεργειακή συμβουλευτική, η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας που προσφέρει εκπτώσεις σε υπηρεσίες και οι συνεργασίες με ενεργειακές κοινότητες και φορείς.

20260520-TGR-MayorofAthens-SwitchOnSustainability-0085-1536x1025.jpg

Οι μεγάλες προκλήσεις

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της ημερίδας, βρέθηκαν ζητήματα όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα στο αστικό περιβάλλον, η σχέση κτιρίων και δημόσιας υγείας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για βιώσιμες επενδύσεις, αλλά και η ανάγκη η πράσινη μετάβαση να παραμείνει κοινωνικά συμπεριληπτική.

Στην ημερίδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη εφαρμόσιμων λύσεων.

«Οι μεγάλες προκλήσεις των πόλεων απαιτούν συνέργειες, τεχνογνωσία και πρακτικές παρεμβάσεις με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από το ΓΑΕΦ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο υποστήριξης που συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την κοινωνική προστασία και τη βιωσιμότητα της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι θεματικές ενότητες της ημερίδας, στις οποίες συμμετείχαν ειδικοί από τον χώρο της ενέργειας, της υγείας, της βιωσιμότητας και των επενδύσεων.

20260520-TGR-MayorofAthens-SwitchOnSustainability-0005-1024x684.jpg

Ενεργειακή μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν πίσω

Κατά τη διάρκεια των θεματικών πάνελ αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν τις έξυπνες ενεργειακές λύσεις και την κλιματική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και τη σύνδεση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος με τη δημόσια υγεία.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με διάλογο μεταξύ φορέων και ωφελούμενων πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν την ενέργεια και τη βιωσιμότητα.

Το «Switch On Sustainability» επιβεβαίωσε την ανάγκη οι πόλεις να λειτουργούν όχι μόνο ως χώροι εφαρμογής πολιτικών, αλλά και ως πεδία συνεργασίας, καινοτομίας και κοινωνικής υποστήριξης, με στόχο μια ενεργειακή μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

