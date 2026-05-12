Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;

Η ιδέα να μετατραπεί η Σαχάρα σε έναν τεράστιο σταθμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας συνοδεύεται από σοβαρούς περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Τα ηλιακά πάνελ μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας μία από τις βασικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένου ότι οι έρημοι χαρακτηρίζονται από έντονη και σταθερή ηλιοφάνεια, θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να θεωρηθούν ιδανικές περιοχές για την ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Αν και η ιδέα φαίνεται απλή σε θεωρητικό επίπεδο, η εφαρμογή της αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.

Ερευνητές έχουν μελετήσει το σενάριο μετατροπής της Σαχάρας σε έναν τεράστιο σταθμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Ένα έργο τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύπτει σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από τη σημερινή παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση.

Με έκταση άνω των 8,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη έρημος στη Γη, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 55 °C. Έχουν ήδη προταθεί έργα εγκατάστασης ηλιακών πάνελ για την τροφοδοσία εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών, όμως παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Κίνδυνος για το παγκόσμιο κλίμα

Η Σαχάρα δεν πρόκειται να καλυφθεί σύντομα με ηλιακά πάνελ - ευτυχώς.

Λόγω του σκούρου χρώματός τους, τα πάνελ απορροφούν περισσότερη θερμότητα από την άμμο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία του πλανήτη και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Μελέτες δείχνουν ότι ένα τόσο μεγάλο ηλιακό πάρκο θα μπορούσε να μεταβάλει τις βροχοπτώσεις των μουσώνων, αυξάνοντας την υγρασία στη Σαχάρα αλλά ενδεχομένως μειώνοντας τις βροχές σε άλλες περιοχές, όπως ο Αμαζόνιος. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος διατάραξης των παγκόσμιων ανέμων και των κλιματικών συστημάτων.

Γιατί δεν είναι «οικολογικά» στην έρημο τα ηλιακά πάνελ;

Η εγκατάσταση τεράστιων φωτοβολταϊκών συστημάτων στην έρημο θα μπορούσε να καταστρέψει φυσικά τοπία και να διαταράξει εύθραυστα οικοσυστήματα, επηρεάζοντας την άγρια ζωή και τη χλωρίδα.

Η απομάκρυνση της άμμου και ο καθαρισμός των πάνελ θα απαιτούσαν, παράλληλα, μεγάλες ποσότητες νερού, έναν εξαιρετικά σπάνιο πόρο σε τέτοιες περιοχές.

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα χάνουν απόδοση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που μειώνει την αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη τέτοιων έργων είναι εξαιρετικά δαπανηρή, ενώ οι έρημοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για συντήρηση, ειδικά μετά από αμμοθύελλες. Θα απαιτούνταν ακόμη και νέες τεχνολογίες, όπως ρομπότ καθαρισμού για τεράστιες εκτάσεις, ενώ παραμένει πάντα το μεγάλο ζήτημα της μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μακρινές χώρες.

Συνολικά, αν και η Σαχάρα έχει τεράστιο ηλιακό δυναμικό, η πλήρης κάλυψή της με φωτοβολταϊκά δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας, αλλά ένα σύνθετο πρόβλημα με βαθιές περιβαλλοντικές, κλιματικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Πηγή: www.futura-sciences.com