ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά

Υποδοχή Αιτημάτων Σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ξεκινήσει από σήμερα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ η υποβολή νέων αιτημάτων σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του ν. 4951/2022 (συμπεριλαμβανομένης της παρ. 5β του άρθρου 11Γ του ν. 4685/2020).

Για τα αιτήματα σύνδεσης θα κατατίθενται τα δικαιολογητικά έγγραφα που περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.deddie.gr/wp-content/uploads/2026/02/dikaiologitika-eggrafa-gia-nea-aitisi-sindesis-20.02.2026.pdf,

όπου βρίσκονται επικαιροποιημένα τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο του σταθμού, δηλαδή τόσο στη μονάδα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ όσο και στο σύστημα αποθήκευσης.

Διευκρίνηση επί της Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 6 του ν. 4951/2022

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού.

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 νοείται ως ισχύς του αιτήματος η μέγιστη ισχύς έγχυσης του σταθμού(Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4685/2020: «η Μέγιστη Ισχύς Έγχυσης σταθμού παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με διατάξεις αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τη μέγιστη ισχύ έγχυσης από τις διατάξεις αποθήκευσης του σταθμού, όποια από τις δύο είναι υψηλότερη»).

Το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής (έκδοση Φεβρουαρίου 2026) που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.deddie.gr/wp-content/uploads/2026/02/ypodeigma-eggytikis-epistolis-apo-trapeza.docx

Παράδειγμα υπολογισμού ύψους εγγυητικής επιστολής:

Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος παραγωγήςτου σταθμού, δηλαδή τα 400kW.

Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW, μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW και με διάταξη αποθήκευσης η οποία έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 500kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος έγχυσηςτου σταθμού, δηλαδή τα 500kW.

Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW, μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW και με διάταξη αποθήκευσης η οποία έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 300kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος έγχυσης του σταθμού, δηλαδή τα 400kW.

Για τη υποδοχή νέων αιτημάτων σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ενέργειας εφαρμόζεται το άρθρο 89Α του ν. 4951/2022, ως ισχύει, σχετικά με τη μείωση εγγυητικών επιστολών σε κατόχους σταθμών ΑΠΕ.

Επισημαίνεται ότι για τα αιτήματα σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις προσκόμισης εγγυητικής επιστολής που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.

Το πρωτότυπο της άνωθεν αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής κατατίθεται στην αρμόδια μονάδα διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύνδεσης.