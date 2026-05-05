Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 10:40

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 10:56

Υποδοχή Αιτημάτων Σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ξεκινήσει από σήμερα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ η υποβολή νέων αιτημάτων σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του ν. 4951/2022 (συμπεριλαμβανομένης της παρ. 5β του άρθρου 11Γ του ν. 4685/2020).

Για τα αιτήματα σύνδεσης θα κατατίθενται τα δικαιολογητικά έγγραφα που περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.deddie.gr/wp-content/uploads/2026/02/dikaiologitika-eggrafa-gia-nea-aitisi-sindesis-20.02.2026.pdf,
όπου βρίσκονται επικαιροποιημένα τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο του σταθμού, δηλαδή τόσο στη μονάδα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ όσο και στο σύστημα αποθήκευσης.

Διευκρίνηση επί της Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 6 του ν. 4951/2022

  • Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ισχύς παραγωγής του σταθμού.
  • Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 νοείται ως ισχύς του αιτήματος η μέγιστη ισχύς έγχυσης του σταθμού(Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4685/2020: «η Μέγιστη Ισχύς Έγχυσης σταθμού παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με διατάξεις αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τη μέγιστη ισχύ έγχυσης από τις διατάξεις αποθήκευσης του σταθμού, όποια από τις δύο είναι υψηλότερη»).

Το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής (έκδοση Φεβρουαρίου 2026) που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.deddie.gr/wp-content/uploads/2026/02/ypodeigma-eggytikis-epistolis-apo-trapeza.docx

Παράδειγμα υπολογισμού ύψους εγγυητικής επιστολής:

  • Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος παραγωγήςτου σταθμού, δηλαδή τα 400kW.
  • Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW, μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW και με διάταξη αποθήκευσης η οποία έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 500kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος έγχυσηςτου σταθμού, δηλαδή τα 500kW.
  • Για την υποβολή αιτήματος σταθμού της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 με τεχνολογία ΑΠΕ Φ/Β, εγκατεστημένης ισχύος 400kW, μέγιστης ισχύος παραγωγής 400kW και με διάταξη αποθήκευσης η οποία έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 300kW, το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα υπολογιστεί βάσει της μέγιστης ισχύος έγχυσης του σταθμού, δηλαδή τα 400kW.

Για τη υποδοχή νέων αιτημάτων σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 από παραγωγούς με αποζημίωση ενέργειας εφαρμόζεται το άρθρο 89Α του ν. 4951/2022, ως ισχύει, σχετικά με τη μείωση εγγυητικών επιστολών σε κατόχους σταθμών ΑΠΕ.

Επισημαίνεται ότι για τα αιτήματα σταθμών των παραγράφων 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις προσκόμισης εγγυητικής επιστολής που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.

Το πρωτότυπο της άνωθεν αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής κατατίθεται στην αρμόδια μονάδα διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύνδεσης.

