ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα

Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 09:29
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για πάνω από το 75% της έκτασης του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

21 Μαΐου, Ημέρα Natura 2000, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του Υπουργού, κ. Σταύρου Παπασταύρου, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 2Β1 και 11β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και σε Πρέβεζα και Άρτα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και μικρά τμήματα όμορων νομών.

Οι μελέτες αυτές καλύπτουν σημαντικές προστατευόμενες περιοχές όπως, μεταξύ άλλων, οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η χερσόνησος της Σιθωνίας στη Χαλκιδική, μεγάλα τμήματα του Αμβρακικού Κόλπου, το Δέλτα των ποταμών Λούρου, Αράχθου και Αχέροντα κλπ. Η έγκριση των νέων ΕΠΜ αποτελεί σημαντικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό προστασίας των περιοχών Natura 2000, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας για χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν εγκριθεί ΕΠΜ για επιπλέον 247 περιοχές Natura, που μαζί με τις μέχρι τότε συνολικά 75 εγκεκριμένες ΕΠΜ, ανεβάζουν τις περιοχές Natura που προστατεύονται σε 322 (από τις 446 συνολικά) και καλύπτουν πλέον πάνω από το 75% της συνολικής έκτασης του Δικτύου στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ προχωρά στη σύνταξη και έγκριση των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων, θωρακίζοντας νομικά το καθεστώς προστασίας. Ήδη έχει εκδοθεί το ΠΔ προστασίας της Γυάρου, ενώ τα σχέδια ΠΔ για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες και για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα έχουν σταλεί στα συναρμόδια Υπουργεία για γνωμοδότηση με σκοπό την άμεση ολοκλήρωσή τους. Εντός του 2026 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η έκδοση ΕΠΜ και για το υπόλοιπο 25% των περιοχών Natura που δεν καλύπτονται σήμερα. Μαζί με την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των δύο μεγάλων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, η χώρα μας καθίσταται πρωτοπόρος πανευρωπαϊκά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

