ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 15:26
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνει υπόψη τόσο ενεργειακές ανάγκες της χώρας όσο και την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές αντιδράσεις για νέες εγκαταστάσεις, επισήμανε σε δηλώσεις του χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Το νέο χωροταξικό που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει σειρά περιορισμών στην εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει επενδύσεις που έχουν ωριμάσει αδειοδοτικά.

Ο κ. Τσάφος υπενθύμισε χθες ότι το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο θεσπίστηκε το 2008 όταν σε όλη τη χώρα υπήρχαν 1 GW ανανεώσιμων πηγών εκ των οποίων μόλις 12 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά. Σήμερα στη χώρα λειτουργούν ΑΠΕ ισχύος 18 γιγαβάτ ενώ στην ουρά, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ωρίμανσης είναι άλλα 97 γιγαβάτ. Μεγέθη που καταδεικνύουν την ανάγκη να τεθεί ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο.

Σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού περιλαμβάνουν τα εξής:

Για τα φωτοβολταϊκά:

-Τίθεται οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης σε περιοχές NATURA, δάση και δασικές εκτάσεις, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, αρχαιολογικές ζώνες κ.α.

-Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας τίθεται στρεμματικό όριο ως εξής: όσα έργα διαθέτουν όρους σύνδεσης, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έχουν λάβει έγκριση τυπικής πληρότητας του φακέλου τους δεν επηρεάζονται. Από εκεί και πέρα, νέα έργα που διαθέτουν μόνο βεβαίωση παραγωγού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 % της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας.

Για τα αιολικά

-Τίθενται δύο οριζόντιες απαγορεύσεις: σε περιοχές που δεν έχουν καλό αιολικό δυναμικό (ταχύτητα ανέμου κάτω από 4 μέτρα / δευτερόλεπτο) και σε υψόμετρο άνω των 1.200 μ, όριο που επελέγη επειδή αποτελεί το "σύνορο" για τα αλπικά δάση/

-Σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας που αποτελούν τμήμα των περιοχών NATURA τα νέα έργα θα επιτρέπονται μόνο αν προβλέπονται από την ειδική περιβαλλοντική μελέτη και επίσης υπάρχει καλό αιολικό δυναμικό (πάνω από 7,5 μέτρα / δευτερόλεπτο).

-Ειδικά για τα νησιά υπάρχει πρόσθετη απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών σε έχουν έκταση κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού ή για ύδρευση (ενεργειακή τροφοδοσία αφαλατώσεων).

Τελευταία τροποποίηση στις 21/05/2026 - 15:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω 21 Μαϊος 2026
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ" 21 Μαϊος 2026
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο &quot;ενεργειακό σοκ&quot;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη

Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ