Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 12:47
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 12:47
  • Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility
  • Σημεία φόρτισης 150 kW, και 350 kW στις διαδρομές TEN-T, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων, των επιβατών και μεταφορέων εμπορευμάτων

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισαν από κοινού η ΔΕΗ και η PPC blue Ρουμανίας μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για την εγκατάσταση και λειτουργία ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος (DC) δημόσιας φόρτισης, μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Το έργο Extended East Europe Electric Route BlueRoute 4E αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την αποανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κατά μήκος των διαδρόμων TEN-T.

Η ΔΕΗ blue και η PPC blue Ρουμανίας θα επεκτείνουν σημαντικά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης και μεταφορών στις κύριες ευρωπαϊκές διαδρομές. Πιο συγκεκριμένα, θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility, με σκοπό να αναπτύξουν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες στις δύο χώρες. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 98 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 150 kW, αφιερωμένα σε ελαφρά οχήματα (LDV), καθώς και 8 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 350 kW, αφιερωμένα σε βαρέα οχήματα (HDV).

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης Ομίλου ΔΕΗ, Μιλτιάδης Μπαμπίλης δήλωσε ότι «Βασιζόμενη στην επιτυχημένη υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από το CEF έργου “East Europe Electric Route (BlueRoute 3E)”, η ΔΕΗ blue προχωρά στο επόμενο στάδιο της στρατηγικής της με την έναρξη του προγράμματος BlueRoute 4E σε Ελλάδα και Ρουμανία, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και συνδέοντας την Ανατολική Ευρώπη με το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Ως φυσική συνέχεια της ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης, το BlueRoute 4E περιλαμβάνει την εγκατάσταση στρατηγικά τοποθετημένων σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για ελαφρά (LDV) και βαρέα (HDV) οχήματα. Μέσα από τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ρουμανίας, ο Όμιλος ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας και τη στήριξη της ευρωπαϊκής μετάβασης προς ένα κλιματικά ουδέτερο σύστημα μεταφορών».

Η Γενική Διευθύντρια της PPC blue Ρουμανίας, Andreea-Dana Popescu, δήλωσε «Το BlueRoute 4E αποτελεί το επόμενο φυσικό βήμα στη στρατηγική μας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει σύνθετες κατασκευαστικές εργασίες, εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης και σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα, όμως το όραμά μας ξεπερνά το τεχνικό σκέλος: δημιουργούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και μελλοντικά βιώσιμο δίκτυο που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών μας. Μέσα από το έργο αυτό, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια απλή, γρήγορη και χωρίς εμπόδια εμπειρία φόρτισης, μέσω στρατηγικά τοποθετημένων σταθμών υψηλής ισχύος, ώστε η μετάβαση στις σύγχρονες, αθόρυβες και μη ρυπογόνες οδικές μεταφορές να γίνει μια προσιτή πραγματικότητα για ολοένα και περισσότερους χρήστες».

Οι σταθμοί θα είναι στρατηγικά τοποθετημένοι κοντά στα οδικά δίκτυα TEN-T, σε μέγιστη απόσταση 3 χιλιομέτρων από τις εξόδους των διαδρομών, εξασφαλίζοντας μόνιμη πρόσβαση (24/7), διαλειτουργικότητα, συμμόρφωση με τα πρότυπα AFIR και εγκαταστάσεις αφιερωμένες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για μια προσβάσιμη και χωρίς εμπόδια εμπειρία χρήστη.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών, την ταχεία αναβάθμιση των υποδομών φόρτισης, καθώς και την παραγωγή και διανομή ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα καυσίμων.

Η ΔΕΗ, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, αναγνώρισε τον ρόλο της για τη διείσδυση και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Με όχημα το brand ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους μέσα από το δίκτυο φορτιστών της, με συνολικά περισσότερα από 4.000 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία. Ο στόχος της ΔΕΗ blue να εξελιχθεί στον σημαντικότερο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του πιο εκτεταμένου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, περιγράφει το φιλόδοξο σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ.

*Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ΔΕΗ και PPC blue Ρουμανίας και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

