ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό

Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 προβλέπουν ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο ενεργειακό κλυδωνισμό που αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό και κλονίζει το οικονομικό κλίμα.

Πριν από το τέλος Φεβρουαρίου 2026, η οικονομία της ΕΕ επρόκειτο να συνεχίσει να επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό παράλληλα με την περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού, αλλά οι προοπτικές έχουν αλλάξει σημαντικά από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο πληθωρισμός άρχισε να αυξάνεται λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων, και η οικονομική δραστηριότητα χάνει τη δυναμική της. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς το 2027, εάν αμβλυνθούν οι εντάσεις στις αγορές ενέργειας.

Μετά την επίτευξη του 1,5 % το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί σε 1,1 % το 2026 —μια αναθεώρηση προς τα κάτω κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων του 2025 (1,4 %). Στη συνέχεια, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,4 % το 2027. Οι προβολές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αναθεωρούνται ομοίως προς τα κάτω, σε 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027, από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται να ανέλθει σε 3,1 % το 2026 —πλήρης ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις— και να μειωθεί εκ νέου σε 2,4 % το 2027. Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναθεωρείται επίσης σε 3,0 % το 2026 και 2,3 % το 2027, σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβολές 1,9 % και 2,0 % αντίστοιχα.

Η οικονομία της ΕΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό

Ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον ενεργειακό κλυδωνισμό που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή —τον δεύτερο τέτοιο κλυδωνισμό σε λιγότερο από πέντε έτη. Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας σημαίνει υψηλότερους λογαριασμούς των νοικοκυριών και αυξανόμενο επιχειρηματικό κόστος που μειώνει τα κέρδη για πολλές βιομηχανίες, ανακατευθύνοντας αποτελεσματικά το εισόδημα από την οικονομία της ΕΕ σε χώρες που εξάγουν ενέργεια.

Η έναρξη της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε χαμηλό 40 μηνών, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για αύξηση του πληθωρισμού και απώλεια θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται επίσης να περιοριστούν από τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, τα χαμηλότερα κέρδη και την αυξημένη αβεβαιότητα. Η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση επιβαρύνει επίσης την αύξηση των εξαγωγών.

Οι επενδύσεις της ΕΕ στην ενεργειακή ανθεκτικότητα, ιδίως στον απόηχο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποδίδουν καρπούς. Η ώθηση προς τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας έχει καταστήσει την οικονομία της ΕΕ σε καλύτερη θέση για να απορροφήσει τους σημερινούς κλυδωνισμούς.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, λόγω των τιμών της ενέργειας

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν επιδεινωθεί μετά τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025, με τα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου να δείχνουν ήδη απότομη επιτάχυνση λόγω των τιμών της ενέργειας. Ο μετρούμενος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να κορυφωθεί το 2026 προτού υποχωρήσει το 2027, καθώς οι τιμές των ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αν και θα παραμείνουν περίπου 20 % πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Λήξη της μακροχρόνιας μείωσης του ποσοστού ανεργίας

Το 2025, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5 %, προσθέτοντας περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην οικονομία της ΕΕ. Το 2026, η αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται να επιβραδυνθεί σε 0,3 %, φθάνοντας και πάλι στο 0,4 % το 2027. Η μακροπρόθεσμη μείωση του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να τερματιστεί και να σταθεροποιηθεί σε περίπου 6 % το 2027. Η αύξηση των ονομαστικών μισθώναναμένεται να παραμείνει ισχυρή, καθώς οι μισθοί προσαρμόζονται σε υψηλότερο πληθωρισμό.

Ο ενεργειακός κλυδωνισμός προσθέτει νέα επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 3,1 % του ΑΕΠ το 2025 σε 3,6 % έως το 2027, αντανακλώντας την υποτονική οικονομική δραστηριότητα, τις υψηλότερες δαπάνες για τόκους, τα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα το 2027, παρά τη λήξη των εκταμιεύσεων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ο δείκτης χρέους της ΕΕ ως προς το ΑΕΠ προβλέπεται επίσης να αυξηθεί από 82,8 % το 2025 σε 84,2 % το 2026 και σε 85,3 % το 2027. Στη ζώνη του ευρώ ο δείκτης αναμένεται να αυξηθεί από 88,7 % το 2025 σε 90,2 % και 91,2 % το 2026 και το 2027 αντίστοιχα. Αυτό αντανακλά τα υψηλότερα πρωτογενή ελλείμματα και την ολοένα και πιο δυσμενή διαφορά επιτοκίου-ρυθμού ανάπτυξης. Έως το 2027, τέσσερα κράτη μέλη αναμένεται να έχουν δείκτες χρέους άνω του 100 % του ΑΕΠ.

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στην προσφορά επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που περιβάλλει την πρόβλεψη αφορά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δεδομένου του ασυνήθιστα υψηλού βαθμού αβεβαιότητας —και του περιθωρίου περιορισμού για ταχεία εξομάλυνση των συνθηκών προσφοράς— η βασική πρόβλεψη συμπληρώνεται από ένα εναλλακτικό σενάριο με την παραδοχή πιο παρατεταμένων διαταραχών. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, οι τιμές των ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων αναμένεται, βάσει των υποθέσεων, να αυξηθούν σημαντικά πάνω από τις βασικές καμπύλες των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, κορυφώνοντας στα τέλη του 2026 και στη συνέχεια να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με αυτές έως το τέλος του 2027. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, ο πληθωρισμός δεν θα χαλαρώσει και η οικονομική δραστηριότητα δεν θα ανακάμψει το 2027, όπως προβλέπεται στις βασικές προβλέψεις. Επιπλέον, οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν να ωθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν περισσότερο την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Επιπλέον, οι οριστικές ελλείψεις εφοδιασμού για συγκεκριμένα βασικά προϊόντα και εισροές, για παράδειγμα ορισμένα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, ήλιου και λιπασμάτων, θα μπορούσαν να ενταθούν με αλυσιδωτές επιπτώσεις για τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων.

Η συνεχιζόμενη άμβλυνση της ζήτησης εργασίας —όπως αποδεικνύεται από τη μείωση των κενών θέσεων εργασίας και των ποσοστών προσλήψεων— θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο δυσμενή επίδραση στην αύξηση της απασχόλησης στο μέλλον.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές και η συνεχιζόμενη αναδιαμόρφωση των γεωπολιτικών και εμπορικών σχέσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη και τη δραστηριότητα.

Η ταχύτερη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων εμποδίων στην ανάπτυξη της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ανοδικό κίνδυνο για τις προοπτικές. Οι υψηλές δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως η άμυνα και η ενεργειακή μετάβαση ενδέχεται να αντισταθμίσουν ορισμένες από τις αδυναμίες που αναμένονται στον ιδιωτικό τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους: η αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσε να στηρίξει τις επενδύσεις στην ΕΕ, ενώ η διατάραξη της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να επιβαρύνει τη ζήτηση.