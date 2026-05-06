ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές

ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 10:05

Οργή μικρομεσαίων παραγωγών για την απουσία μέτρων – Καταγγελίες για αδιαφορία του ΥΠΕΝ

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μπαίνουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών μέχρι 500kw, καθώς προχωρούν σε δικαστική προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις τεράστιες απώλειες εσόδων που υφίστανται αλλά και σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, όπως τονίστηκε σε σχετική τηλεδιάσκεψη του ΣΥΦΩΕΛ. Οι συνεχείς περικοπές ισχύος, σε συνδυασμό με τις μηδενικές και ακόμη και αρνητικές τιμές ενέργειας, συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που οδηγεί τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Απόφαση για νομική προσφυγή – Μαζική συμμετοχή παραγωγών

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή όλων όσων θα συμμετάσχουν στην πρώτη αγωγή του Συνδέσμου κατά του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα γίνει άμεσα, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης που είχε λάβει σε προγενέστερο χρόνο το Δ.Σ. του ΣΥΦΩΕΛ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της αγανάκτησης που επικρατεί στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από τη νομική ομάδα του ΣΥΦΩΕΛ, όπου κατατέθηκαν σοβαρές και τεκμηριωμένες προτάσεις και συμφώνησαν στην άμεση προώθηση νομικών-και όχι μόνο- ενεργειών, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τις απώλειες εισοδήματος που –όπως υποστηρίζουν– προκύπτουν από στρεβλώσεις και πολιτικές επιλογές της πολιτείας.

«Μονόδρομος» η προσφυγή και στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση του Συνδέσμου να κινηθεί όχι μόνο στα ελληνικά δικαστήρια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στελέχη του ΣΥΦΩΕΛ κάνουν λόγο για πλήρη αδιαφορία του ΥΠΕΝ, τονίζοντας πως:

«Η προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μονόδρομο, καθώς το υπουργείο κρατά αρνητική στάση σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο».

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η σύγκρουση ξεπερνά τα εθνικά όρια και αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, εκθέτοντας τη χώρα για τον τρόπο που διαχειρίζεται την αγορά ΑΠΕ.

Σκληρή κριτική στο ΥΠΕΝ – «Απουσία στρατηγικής και ευθύνης»

Οι παραγωγοί δεν κρύβουν την οργή τους απέναντι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορώντας το για:

  • πλήρη έλλειψη σχεδιασμού στην απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας
  • αδυναμία προστασίας των μικρομεσαίων επενδυτών
  • επιλογές που ευνοούν μεγάλους παίκτες εις βάρος των μικρών παραγωγών

Η κατάσταση, όπως περιγράφεται, δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας αλλά πολιτικής αποτυχίας. Οι συνεχείς περικοπές και η κατάρρευση των τιμών δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ με ένα σοβαρό, μόνιμο πλαίσιο, αφήνοντας χιλιάδες παραγωγούς εκτεθειμένους.

Οικονομική ασφυξία – Απώλειες έως 40% για την επόμενη 5ετία

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην τηλεδιάσκεψη είναι αποκαλυπτικά, όπου μνημονεύθηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας εσόδων φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 500 kW για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια:

  • Παράγει : ≈750.000 kWh/έτος
  • Τιμή αποζημίωσης : ≈ 0,065 €/kWh
  • Αποφέρει μεικτά έσοδα της τάξης των 48.750 €

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του καθηγητή του Τμήματος Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ Παντελή Μπίσκα, με θέμα την απώλεια εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς με ΣΕΔΠ, που παρουσιάστηκε σε σχετική συνάντηση στο ΥΠΕΝ στις 26/03/2026, το ποσοστό απώλειας εσόδων λόγω περικοπών παραγωγής και αρνητικών ή μηδενικών τιμών εκτιμάται σε:

ΕΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

2026

42-43 %

20.475,00 € – 20.962,50 €

2027

49-50 %

23.887,50 € – 24.375,00 €

2028

44 %

21.450,00 €

2029

48 %

23.400,00 €

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η μικρομεσαία παραγωγή ενέργειας καταρρέει, οδηγώντας οικογένειες και επενδυτές σε οικονομικό αδιέξοδο.

Μαζική εγκατάλειψη του κλάδου

Η αδυναμία βιωσιμότητας των μονάδων έχει ήδη οδηγήσει σε κύμα εξαγορών και εγκατάλειψης δραστηριοτήτων.

Η παραγωγή ενέργειας, αντί να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, μετατρέπεται σε ζημιογόνα δραστηριότητα, με σοβαρές επιπτώσεις:

  • στην περιφερειακή οικονομία
  • στην ενεργειακή αποκέντρωση
  • στη συμμετοχή των μικρών παραγωγών στην αγορά

Το διακύβευμα για την επόμενη ημέρα

Η υπόθεση των φωτοβολταϊκών δεν αφορά μόνο έναν κλάδο, αλλά συνολικά το μοντέλο ανάπτυξης της ενεργειακής πολιτικής.

Η στάση του ΥΠΕΝ τίθεται πλέον ανοιχτά υπό κρίση, καθώς οι μικρομεσαίοι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι εγκαταλείφθηκαν σε μια αγορά χωρίς κανόνες και χωρίς προστασία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, με τις πρώτες προσφυγές να δρομολογούνται και το ζήτημα να αποκτά πολιτικές και ευρωπαϊκές προεκτάσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει 06 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026

Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα

ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών