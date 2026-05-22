BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 15:31
Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων διοργανώνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στην Αθήνα, στο InterContinental Athens, το BLUE STRATEGY SUMMIT 2026 – “Greece as a strategic link between Europe – America – Asia”. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται ο ρόλος της Ελλάδας ως κρίσιμου στρατηγικού κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, η ενέργεια, οι μεταφορές και η ασφάλεια συνδέονται όλο και πιο στενά. Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξημένη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία, ενώ η ανάγκη για ισχυρές βιομηχανικές, ναυπηγικές και τεχνολογικές υποδομές καθίσταται πιο επιτακτική.

Το BLUE STRATEGY SUMMIT 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για τη θέση της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική της θαλάσσιας οικονομίας. Η θεματολογία του καλύπτει τις εξελίξεις στις εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές, τον διεθνή ανταγωνισμό, την ενίσχυση των ναυπηγικών υποδομών, την προσέλκυση επενδύσεων, την τεχνική εκπαίδευση, την εγχώρια τεχνογνωσία, καθώς και τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή μετάβαση και οι τεχνολογικές αλλαγές στη ναυτιλία και τη ναυπηγική.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της ναυτιλιακής και ναυπηγικής κοινότητας, της αμυντικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων.

Την εισαγωγική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Αντιναυάρχου Χρήστου Κοντορουχά, καθώς και εκπροσώπων θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση με θέμα «Η Ελλάδα ως ενεργειακός & βιομηχανικός κόμβος στη νέα γεωοικονομία της ναυτιλίας», με τη συμμετοχή του Πάνου Ξενοκώστα και του Αλέξανδρου Εξάρχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου AKTOR.

Η ενότητα αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στις υποδομές, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, σε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα δεν κρίνεται μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην ξηρά: στα ναυπηγεία, στα λιμάνια, στα δίκτυα, στις επενδύσεις και στις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ελληνική ναυτιλία, την Μπλε Οικονομία, την αμυντική ναυπηγική, τις τεχνολογίες διττής χρήσης, την εθνική αμυντική βιομηχανία, τις διεθνείς συνεργασίες, τις υποδομές, τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι ενότητες για την πυρηνική ενέργεια, τα SMRs, την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τον ρόλο των ρυμουλκών, των ναυαγοσωστικών και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των λιμένων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στη νέα γεωοικονομία της θάλασσας και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου για τη ναυπηγική ανασυγκρότηση, τη θαλάσσια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία και τη διεθνή θέση της χώρας.

Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» 22 Μαϊος 2026

Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη

Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα

Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο &quot;ενεργειακό σοκ&quot;
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"

Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη

The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη