BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων διοργανώνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 , στην Αθήνα, στο InterContinental Athens , το BLUE STRATEGY SUMMIT 2026 – “Greece as a strategic link between Europe – America – Asia” . Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας , Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Ανάπτυξης , Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται ο ρόλος της Ελλάδας ως κρίσιμου στρατηγικού κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, η ενέργεια, οι μεταφορές και η ασφάλεια συνδέονται όλο και πιο στενά. Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξημένη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία, ενώ η ανάγκη για ισχυρές βιομηχανικές, ναυπηγικές και τεχνολογικές υποδομές καθίσταται πιο επιτακτική.

Το BLUE STRATEGY SUMMIT 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για τη θέση της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική της θαλάσσιας οικονομίας. Η θεματολογία του καλύπτει τις εξελίξεις στις εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές, τον διεθνή ανταγωνισμό, την ενίσχυση των ναυπηγικών υποδομών, την προσέλκυση επενδύσεων, την τεχνική εκπαίδευση, την εγχώρια τεχνογνωσία, καθώς και τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή μετάβαση και οι τεχνολογικές αλλαγές στη ναυτιλία και τη ναυπηγική.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της ναυτιλιακής και ναυπηγικής κοινότητας, της αμυντικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων.

Την εισαγωγική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Αντιναυάρχου Χρήστου Κοντορουχά, καθώς και εκπροσώπων θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση με θέμα «Η Ελλάδα ως ενεργειακός & βιομηχανικός κόμβος στη νέα γεωοικονομία της ναυτιλίας», με τη συμμετοχή του Πάνου Ξενοκώστα και του Αλέξανδρου Εξάρχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου AKTOR.

Η ενότητα αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στις υποδομές, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, σε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα δεν κρίνεται μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην ξηρά: στα ναυπηγεία, στα λιμάνια, στα δίκτυα, στις επενδύσεις και στις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ελληνική ναυτιλία, την Μπλε Οικονομία, την αμυντική ναυπηγική, τις τεχνολογίες διττής χρήσης, την εθνική αμυντική βιομηχανία, τις διεθνείς συνεργασίες, τις υποδομές, τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι ενότητες για την πυρηνική ενέργεια, τα SMRs, την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τον ρόλο των ρυμουλκών, των ναυαγοσωστικών και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των λιμένων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στη νέα γεωοικονομία της θάλασσας και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου για τη ναυπηγική ανασυγκρότηση, τη θαλάσσια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία και τη διεθνή θέση της χώρας.