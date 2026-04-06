Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών του Ομίλου ΔΕΗ σε Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα. Αξιοποιώντας τις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων, ο Όμιλος προχώρησε σε κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 2.130 MW, ικανά να παράγουν 3.150 GWh ετησίως, που αντιστοιχεί στο 6% σχεδόν της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και εξασφαλίζουν τις ετήσιες ανάγκες σχεδόν 750.000 νοικοκυριών. Η λειτουργία των εν λόγω φωτοβολταΙκών σταθμών θα αποτρέπει την εκπομπή πάνω από 1.500.000 tn CO2 σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ, ολοκλήρωσε την κατασκευή δύο σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη και προχωρά την κατασκευή του σταθμού BESS στο Αμύνταιο. Αντίστοιχα, η ΔΕΗ έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή για τις δύο μονάδες αντλησιοταμίευσης σε Καρδιά και Νότιο Πεδίο.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε ότι «σε ένα ρευστό γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά περιβάλλον, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν το υψηλής αξίας εγχώριο προϊόν που εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί ένα πραγματικό case study επιτυχίας, καθώς από το 2019 και σε λιγότερο από επτά χρόνια, το μερίδιο της θερμικής παραγωγής μειώθηκε από 67% σε 50% και η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΗ σε αυτό το επίτευγμα είναι καίρια. Η Δυτική Μακεδονία γίνεται ο νέος πράσινος ενεργειακός κόμβος της χώρας με το μεγαλύτερο cluster φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη, που κατασκευάστηκαν στους χώρους των πρώην λιγνιτορυχείων, και μονάδες αποθήκευσης που διασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και συμβάλουν στη σταθερότητα του συστήματος».

Ολοκληρώθηκαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ο Όμιλος ΔΕΗ ολοκλήρωσε την κατασκευή φωτοβολταϊκών ισχύος 2.130MW που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 750.000 σπιτιών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Φοίβη», ισχύος 550 MW, σε περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (πλησίον της Ποντοκώμης). Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 880 GWhe, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 196.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή σχεδόν 440 kt CO2 ετησίως. Η ονομαστική παραγωγή του εν λόγω σταθμού αντιστοιχεί στο 1,8% της εγχώριας παραγωγής του ελληνικού διασυνδεμένου συστήματος.

Εικόνα 1: Τμήμα φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 550 MW πλησίον του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Το φωτοβολταϊκό συγκρότημα Αμυνταίου, ισχύος 940 MW, στις περιοχές Ροδώνας, Φιλώτας, Λακκιά και Περδίκκας των Δήμων Αμυνταίου και Εορδαίας σε συνεργασία με την RWE. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 1.500 GWhe, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 298.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή πλέον των 750 kt CO2 ετησίως».

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Ηλιακό Βέλος 1», ισχύος 200 MW, σε περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (πλησίον της Πτολεμαΐδας). Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 320 GWhe, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 71.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή σχεδόν 160 kt CO2 ετησίως.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Εξοχή 7», ισχύος 80 MW, σε περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 122 GWhe, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 27000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή σχεδόν 61 kt CO2 ετησίως.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Ακρινή», ισχύος 80 MW, πλησίον του χωριού Ακρινή του Δήμου Κοζάνης. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3 εκτιμάται σε 122 GWhe, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 27.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή σχεδόν 61 kt CO2 ετησίως. Επιπλέον, άλλοι 10 μικρότεροι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών λιγνιτικών περιοχών παράγουν ρεύμα από τον ήλιο καλύπτοντας τις ανάγκες χιλιάδων νοικοκυριών, αποτρέποντας την εκπομπή χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Εικόνα 2: Τμήμα φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 171 MW σε περιοχή αποθέσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Κάνοντας συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια τους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως είχε δεσμευτεί κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου τη διάθεση του Ομολόγου ύψους €5 εκατ., δίνοντας αποκλειστικά στους κατοίκους τη δυνατότητα να συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στις επενδύσεις που υλοποιεί στην περιοχή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υψηλή και σταθερή απόδοση.

Οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν έως τις 17 Απριλίου 2026. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας είναι €100, με ελάχιστη συμμετοχή τις πέντε και μέγιστη τις 250 ομολογίες. Η ετήσια απόδοση εγγυημένη απόδοση είναι 8%, με το κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε μία πενταετία.

Αποθήκευση ενέργειας: το επόμενο βήμα του Ομίλου ΔΕΗ

Η ανάπτυξη και ένταξη φωτοβολταϊκών σταθμών μεγάλης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα θα υποστηριχθεί από συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροχημικά και υδραυλικά), τα οποία απορροφούν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας και το αποδίδουν όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη της παραγωγής από ΑΠΕ, ενώ συμβάλουν καθοριστικά και στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Μέχρι στιγμής στη Δυτική Μακεδονία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των BESS Πτολεμαΐδας (πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς) και Μελίτης (πλησίον 4 του ΑΗΣ Μελίτης) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh.

Εικόνα 3: Συστοιχία συσσωρευτών του Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Μελίτης Ι.

Πλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου πραγματοποιούνται ήδη εργασίες κατασκευής ενός ακόμα σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, που σημαίνει ότι ο σταθμός μπορεί να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα για διάστημα 4 ωρών. Η κατασκευή αυτού του σταθμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους επομένους μήνες.

Εικόνα 4: Συστοιχία συσσωρευτών του Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Πτολεμαΐδας IV. Διακρίνεται ο ΑΗΣ Καρδιάς, αλλά και η θέση του κάτω ταμιευτήρα του μελλοντικού σταθμού αντλησιοταμίευσης.

Την ίδια στιγμή ωριμάζουν δύο σημαντικά αντλησιοταμιευτικά έργα στις πρώην εξορυκτικές περιοχές του Ομίλου ΔΕΗ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή.

Το πρώτο έργο αντλησιοταμίευσης αναπτύσσεται στο ορυχείο Καρδιάς, μετά την απόσυρση των πύργων ψύξης των παλιών μονάδων και θα έχει δυναμικότητα 5 παραγωγής 320 MW για οκτώ ώρες, χρησιμοποιώντας τον πυθμένα του παλιού ορυχείου ως κάτω δεξαμενή.

Αντίστοιχα, στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου, ο Όμιλος σχεδιάζει μονάδα αντλησιοταμίευσης δυναμικότητας 240 MW για 12 ώρες, με επενδυτικό κόστος 310 εκατ. ευρώ.

Τα αντλησιοταμιευτικά έργα είναι μία σύγχρονη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, μεγάλης κλίμακας, που αντισταθμίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου με έναν αμιγώς πράσινο τρόπο. Ένα τυπικό σύστημα αντλησιοταμίευσης περιλαμβάνει δύο ταμιευτήρες νερού - εγκατεστημένους σε διαφορετικό υψόμετρο - και υδροηλεκτρικούς στροβίλους (τουρμπίνες), οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια, κατά τις ώρες που δε χρησιμοποιείται, αξιοποιείται για να αντληθεί το νερό από τον κάτω ταμιευτήρα και να μεταφερθεί προς τον ταμιευτήρα, που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εκεί, αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό απόθεμα. Όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, το νερό ελευθερώνεται από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω -και περνώντας μέσα από τις τουρμπίνες- παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πρακτικά, η ΔΕΗ αξιοποιεί τα ανενεργά της ορυχεία, τα οποία είναι ιδανικά για αυτή τη χρήση, δεδομένου ότι υπάρχουν επιφανειακά ορυχεία με την απαραίτητη διαφορά υψομέτρου, που μπορούν εύκολα να γεμίσουν με νερό.