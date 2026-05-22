22/05/2026 - 15:31
22/05/2026 - 15:18
22/05/2026 - 15:02
22/05/2026 - 14:11
22/05/2026 - 13:54
22/05/2026 - 13:02
22/05/2026 - 11:52
22/05/2026 - 11:18
22/05/2026 - 10:45
22/05/2026 - 10:44
22/05/2026 - 10:42
22/05/2026 - 10:34
22/05/2026 - 09:53
22/05/2026 - 09:29
22/05/2026 - 09:10
22/05/2026 - 08:41
22/05/2026 - 08:12
22/05/2026 - 08:03
22/05/2026 - 06:43
22/05/2026 - 06:43
21/05/2026 - 15:50
21/05/2026 - 15:26
21/05/2026 - 15:10
21/05/2026 - 14:42
21/05/2026 - 14:08
21/05/2026 - 13:31
21/05/2026 - 12:57
21/05/2026 - 12:47
21/05/2026 - 11:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 10:34
Γιορτή χαράς με 7 παραολυμπιακά αθλήματα, σε μια μοναδική διοργάνωση στο Μοναστηράκι - Διαρκής η στήριξη του Ομίλου στην Παραολυμπιακή Επιτροπή και στις καθημερινές προσπάθειες των αθλητών της

Μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και του αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πολίτες όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Παραολυμπιακό κίνημα, να παρακολουθήσουν επιδείξεις επτά Παραολυμπιακών αθλημάτων και να αλληλεπιδράσουν με διακεκριμένους αθλητές και Παραολυμπιονίκες, που με την παρουσία τους έστειλαν ισχυρά μηνύματα δύναμης, επιμονής και ισότιμης συμμετοχής.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ, ενώ τη δράση στήριξε για ακόμη μια χρονιά η HELLENiQ ENERGY, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του «Παραολυμπιακού Πανοράματος», παρουσιάστηκαν τα αθλήματα Μπότσια, Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, Βόλεϊ Καθιστών, Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, Ποδόσφαιρο Τυφλών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση και Παρά-Μπάντμιντον, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τον Παραολυμπιακό αθλητισμό.

Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.
Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής, με δέσμευση για την προώθηση ενός αθλητισμού ανοιχτού σε όλους. Στηρίζουμε διαχρονικά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, γιατί αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Για άλλη μια φορά, το Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι και οι κορυφαίοι αθλητές μας που συμμετείχαν σε αυτό, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Με τη δύναμη του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει, εμπνεόμαστε για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα στέκεται αρωγός για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα όλων.»

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη HELLENiQ ENERGY, Χρυσό Χορηγό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή της σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες μας. Η συμβολή της αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια ανάπτυξης και προβολής του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους Παραολυμπιονίκες και τους αθλητές που συμμετέχουν στο Παραολυμπιακό Πανόραμα και με την παρουσία τους εμπνέουν τη νέα γενιά και μεταφέρουν τα ιδανικά του παραολυμπιακού κινήματος στην κοινωνία. Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη και αποτελεί το πιο δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας, θέλησης και πίστης στις ανθρώπινες δυνατότητες. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει σταθερά να εργάζεται για την προβολή του παραολυμπιακού κινήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Καλούμε όλους τους πολίτες, τις οικογένειες και τη νεολαία να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας. Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 22 Μαϊος 2026
