ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»

Ο Συμπρόεδρος του UNAI SDG7 Hub ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου τηλε-διασκέψεων που αφορούν «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία».

Ο πρώτος γύρος είχε ως στόχο i) να αναδείξει προτάσεις για κοινή δράση με ευάλωτα νοικοκυριά σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες, ii) να ενθαρρύνει τη δημιουργία ομάδων ικανών να αναπτύξουν τα απαραίτητα προγράμματα και iii) να διερευνήσει την εξασφάλιση χρηματοδότησης για αυτά.

Η 1η τηλε-διάσκεψη με θέμα «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» (27 Φεβρουαρίου 2026) συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του UNAI SDG4 Hub, Καθηγητή Omar Suleiman ARABIAT (Ιορδανία) και τον Αντιπρόεδρο Δ/E του UNAI SDG4, Καθηγητή Rajeev SUKUMARAN (Ινδία). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 ακαδημαϊκοί από 16 χώρες (Βραζιλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κύπρος, Ουζμπεκιστάν, Ουρουγουάη, Πολωνία, Σερβία, Τουρκία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ). Παρευρέθηκε εκπρόσωπος της UNESCO.

Η τηλε-διάσκεψη ολοκληρώθηκε με πρόταση για διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της πρότασης του Dr. Stefan RWIGI (Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι – University of Nairobi, Κένυα) για ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας για νέους επιστήμονες και μηχανικούς ικανούς να εφαρμόσουν σχετικά προγράμματα με την «Ατζέντα 2030», σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές μεταξύ ευάλωτων κοινοτήτων. Η πρόταση θα συζητηθεί περαιτέρω στη 2η τηλε-διάσκεψη.

Η 1η τηλε-διάσκεψη με θέμα «Έρευνα» (24 Απριλίου 2026) συνδιοργανώθηκε με τον Αντιπρόεδρο Έρευνας του UNAI SDG7 Hub, Καθηγητή Antonio DE LISIO, από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας (Universidad Central de Venezuela). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 37 ακαδημαϊκοί από 19 χώρες (Αλβανία, Αυστρία, Κολομβία, Κύπρος, Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιορδανία, Ινδία, Ιταλία, Καζακστάν, Μαυρίκιος, Νιγηρία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Σουδάν, Τουρκία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ), καθώς και εκπρόσωποι της UNESCO-IESALC.

Η τηλεδιάσκεψη ασχολήθηκε με θέματα, που αφορούν την ανάπτυξη και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του SDG7, όπως αναφέρονται στην «Ατζέντα 2030», και ιδιαίτερα στην παράγραφο 7β για περιοχές με ευάλωτους πληθυσμούς. Δόθηκε έμφαση στις διαδικασίες σύστασης διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy

Community), στόχος των οποίων θα είναι η διαμόρφωση και η εξασφάλιση χρηματοδότησης προτάσεων από Διεθνείς Οργανισμούς, θέμα στο οποίο προσφέρθηκε να συμβάλει ο εκπρόσωπος της UNESCO.

Η 1η Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Εξωστρέφεια & Συνεργασία» (8 Μαΐου 2026) διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για θέματα Ε/Σ, Καθηγήτρια Sholpan TAZABEK από το Αλμάτι Πανεπιστήμιο Διοίκησης - Almaty Management University (Καζακστάν). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 26 ακαδημαϊκοί από 14 χώρες (Αλβανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Ουρουγουάη, Σουδάν, Τουρκία).

Η τηλεδιάσκεψη ασχολήθηκε με προτάσεις για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε:

Α) Σουδάν, η καθηγήτρια Amel AHMED και η καθηγήτρια Shadia DAOUD από το Πανεπιστήμιο Γυναικών Ahfad - Ahfad University for Women (Σουδάν) Αντιπρόεδροι του Ε/Σ του UNAI SDG1 Hub παρουσίασαν την «Περίπτωση Σύνδεσης με Φτωχές Γυναίκες της Υπαίθρου στο Σουδάν μέσω Συνεργασιών που βασίζονται στην Κοινότητα».

Β) Κένυα, ο καθηγητής Francis Orata OMOTO από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Masinde Muliro - Masinde Muliro University of Science and Technology (Κένυα) παρουσίασε «Ηλιακές λύσεις για καθαρό νερό: Βιώσιμη πρόσβαση για τα Νοικοκυριά της Υπαίθρου στην Ινδανγκαλάσια» και

Γ) πηγές χρηματοδότησης για προγράμματα που σχετίζονται με την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τον SDG7, όπως αναφέρεται στην «Ατζέντα 2030» και ειδικότερα στην παράγραφο 7β για περιοχές του κόσμου με ευάλωτους πληθυσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και πάλι στις διαδικασίες δημιουργίας διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy Community), για τη διευκόλυνση των προσπαθειών εξασφάλισης χρηματοδότησης από Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι τηλε-διασκέψεις αυτές υποστηρίχθηκαν με: i) δεκατέσσερα συνολικά (14) δελτία τύπου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα και ii) τρεις (3) προπαρασκευαστικές τηλε-συναντήσεις (23 Φεβρουαρίου 2026 με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του UNAI SDG4 Hub για τη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» (Ιορδανία και Ινδία), 19 Μαρτίου 2026 με τον Συμπρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για την «Εξωστρέφεια και Συνεργασία» (Καζακστάν), 20 Μαρτίου 2026 με τον Συμπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για την «Έρευνα» (Βενεζουέλα) και 20 Μαρτίου 2026 με τον Καθηγητή Stefan Rwigi (Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, Κένυα).