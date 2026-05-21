ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»

ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 14:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Συμπρόεδρος του UNAI SDG7 Hub ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου τηλε-διασκέψεων που αφορούν «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία».

Ο πρώτος γύρος είχε ως στόχο i) να αναδείξει προτάσεις για κοινή δράση με ευάλωτα νοικοκυριά σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες, ii) να ενθαρρύνει τη δημιουργία ομάδων ικανών να αναπτύξουν τα απαραίτητα προγράμματα και iii) να διερευνήσει την εξασφάλιση χρηματοδότησης για αυτά.

Η 1η τηλε-διάσκεψη με θέμα «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» (27 Φεβρουαρίου 2026) συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του UNAI SDG4 Hub, Καθηγητή Omar Suleiman ARABIAT (Ιορδανία) και τον Αντιπρόεδρο Δ/E του UNAI SDG4, Καθηγητή Rajeev SUKUMARAN (Ινδία). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 ακαδημαϊκοί από 16 χώρες (Βραζιλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κύπρος, Ουζμπεκιστάν, Ουρουγουάη, Πολωνία, Σερβία, Τουρκία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ). Παρευρέθηκε εκπρόσωπος της UNESCO.

Η τηλε-διάσκεψη ολοκληρώθηκε με πρόταση για διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της πρότασης του Dr. Stefan RWIGI (Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι – University of Nairobi, Κένυα) για ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας για νέους επιστήμονες και μηχανικούς ικανούς να εφαρμόσουν σχετικά προγράμματα με την «Ατζέντα 2030», σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές μεταξύ ευάλωτων κοινοτήτων. Η πρόταση θα συζητηθεί περαιτέρω στη 2η τηλε-διάσκεψη.

Η 1η τηλε-διάσκεψη με θέμα «Έρευνα» (24 Απριλίου 2026) συνδιοργανώθηκε με τον Αντιπρόεδρο Έρευνας του UNAI SDG7 Hub, Καθηγητή Antonio DE LISIO, από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας (Universidad Central de Venezuela). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 37 ακαδημαϊκοί από 19 χώρες (Αλβανία, Αυστρία, Κολομβία, Κύπρος, Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιορδανία, Ινδία, Ιταλία, Καζακστάν, Μαυρίκιος, Νιγηρία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Σουδάν, Τουρκία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ), καθώς και εκπρόσωποι της UNESCO-IESALC.

Η τηλεδιάσκεψη ασχολήθηκε με θέματα, που αφορούν την ανάπτυξη και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του SDG7, όπως αναφέρονται στην «Ατζέντα 2030», και ιδιαίτερα στην παράγραφο 7β για περιοχές με ευάλωτους πληθυσμούς. Δόθηκε έμφαση στις διαδικασίες σύστασης διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy

Community), στόχος των οποίων θα είναι η διαμόρφωση και η εξασφάλιση χρηματοδότησης προτάσεων από Διεθνείς Οργανισμούς, θέμα στο οποίο προσφέρθηκε να συμβάλει ο εκπρόσωπος της UNESCO.

Η 1η Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Εξωστρέφεια & Συνεργασία» (8 Μαΐου 2026) διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για θέματα Ε/Σ, Καθηγήτρια Sholpan TAZABEK από το Αλμάτι Πανεπιστήμιο Διοίκησης - Almaty Management University (Καζακστάν). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 26 ακαδημαϊκοί από 14 χώρες (Αλβανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Ουρουγουάη, Σουδάν, Τουρκία).

Η τηλεδιάσκεψη ασχολήθηκε με προτάσεις για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε:

Α) Σουδάν, η καθηγήτρια Amel AHMED και η καθηγήτρια Shadia DAOUD από το Πανεπιστήμιο Γυναικών Ahfad - Ahfad University for Women (Σουδάν) Αντιπρόεδροι του Ε/Σ του UNAI SDG1 Hub παρουσίασαν την «Περίπτωση Σύνδεσης με Φτωχές Γυναίκες της Υπαίθρου στο Σουδάν μέσω Συνεργασιών που βασίζονται στην Κοινότητα».

Β) Κένυα, ο καθηγητής Francis Orata OMOTO από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Masinde Muliro - Masinde Muliro University of Science and Technology (Κένυα) παρουσίασε «Ηλιακές λύσεις για καθαρό νερό: Βιώσιμη πρόσβαση για τα Νοικοκυριά της Υπαίθρου στην Ινδανγκαλάσια» και

Γ) πηγές χρηματοδότησης για προγράμματα που σχετίζονται με την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τον SDG7, όπως αναφέρεται στην «Ατζέντα 2030» και ειδικότερα στην παράγραφο 7β για περιοχές του κόσμου με ευάλωτους πληθυσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και πάλι στις διαδικασίες δημιουργίας διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy Community), για τη διευκόλυνση των προσπαθειών εξασφάλισης χρηματοδότησης από Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι τηλε-διασκέψεις αυτές υποστηρίχθηκαν με: i) δεκατέσσερα συνολικά (14) δελτία τύπου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα και ii) τρεις (3) προπαρασκευαστικές τηλε-συναντήσεις (23 Φεβρουαρίου 2026 με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του UNAI SDG4 Hub για τη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» (Ιορδανία και Ινδία), 19 Μαρτίου 2026 με τον Συμπρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για την «Εξωστρέφεια και Συνεργασία» (Καζακστάν), 20 Μαρτίου 2026 με τον Συμπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του UNAI SDG7 Hub για την «Έρευνα» (Βενεζουέλα) και 20 Μαρτίου 2026 με τον Καθηγητή Stefan Rwigi (Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι, Κένυα).

Τελευταία τροποποίηση στις 21/05/2026 - 15:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών 21 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για &quot;Εξωστρέφεια και Συνεργασία&quot; του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair

3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας

ΚΕΠΑ:1η Τηλεδιάσκεψη για εξωστρεφείς δράσεις του UNAI SDG7 Hub
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΠΑ:1η Τηλεδιάσκεψη για εξωστρεφείς δράσεις του UNAI SDG7 Hub

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας

1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»