ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα

Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 08:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, επισκέφτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Γιώργο Προκοπίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποτελέσουν ξανά έναν ισχυρό κόμβο βαριάς βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι επενδύσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργικών δυνατοτήτων των Ναυπηγείων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη διατεθεί 20 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατομμυρίων για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια.

theodorikakos-skaramagka04.jpg

Από το 2023 έχουν εξυπηρετηθεί 118 πλοία, ενώ τα ναυπηγεία σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν έως και 60 πλοία, κάθε είδους, τον χρόνο. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά απασχολούνται 200 εργαζόμενοι σε σταθερή βάση, ενώ σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας η συνολική απασχόληση, μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία και εξειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας και τα 700 άτομα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τις δυνατότητες των Ναυπηγείων να υποστηρίξουν έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έργο επισκευής και εκσυγχρονισμού στο υποβρύχιο «Παπανικολής», ενώ οι υποδομές, οι δεξαμενές και η τεχνογνωσία των Ναυπηγείων δημιουργούν προϋποθέσεις για συμμετοχή και σε σύνθετα ναυπηγικά, ναυπηγοεπισκευαστικά και αμυντικά έργα.

theodorikakos-skaramagka02.jpg

Σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε:

«Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης.

Μετά τις περιπέτειες των προηγούμενων ετών, τα ναυπηγεία αναπτύσσονται ξανά, γεμίζουν οι θέσεις επισκευής, υπάρχει συνεχής ροή εργασιών και αυτό είναι ένα ακόμη θετικό σημάδι για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.

theodorikakos-skaramagka03.jpg

Η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μάς ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι παραγωγή, τεχνογνωσία, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και εθνική ισχύς. Η Ελλάδα είναι μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη και οφείλει να έχει και ισχυρή ναυπηγική βάση. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τη στρατηγική γεωγραφική τους θέση, τις μεγάλες δεξαμενές και τη βαριά βιομηχανική τους υποδομή, αποτελούν κρίσιμη βάση για την αναγέννηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας.

Στηρίζουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που ενισχύει την ελληνική βιομηχανία, δημιουργεί νέες δουλειές και μετατρέπει τις δυνατότητες της πατρίδας μας σε πραγματική αναπτυξιακή προοπτική».

theodorikakos-skaramagka05.jpg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο &quot;ενεργειακό σοκ&quot;
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ" 21 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη

The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη

ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024

Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά

Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης