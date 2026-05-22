Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό

Ένα ισχυρό ή Super El Niño μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον καιρό παγκοσμίως έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ιστορικά ισχυρό φαινόμενο - ένα σπάνιο «Super El Niño» - έως το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του NOAA Climate Prediction Center, υπάρχει πιθανότητα 2 στις 3 το φαινόμενο να φτάσει σε ισχυρή ή πολύ ισχυρή ένταση.

Το Ελ Νίνιο είναι ένας φυσικός κλιματικός κύκλος που ενεργοποιείται όταν τα νερά του τροπικού Ειρηνικού θερμαίνονται αρκετά ώστε να μεταβάλλουν τα μοτίβα των ανέμων στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως. Οι συνέπειές του περιλαμβάνουν εντονότερους καύσωνες και ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές, αυξημένες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε άλλες, αλλά και ενίσχυση της παγκόσμιας θέρμανσης.

Ασθενές Ελ Νίνιο θεωρείται όταν οι θερμοκρασίες των υδάτων ξεπερνούν κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ για να χαρακτηριστεί «Super El Niño» πρέπει να υπερβούν τους 2 βαθμούς.

Η μέση θερμοκρασία των υδάτων βρίσκεται ήδη κοντά στο όριο ενεργοποίησης και αναμένεται να το ξεπεράσει μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το CPC. Οι πιθανότητες το φαινόμενο να διατηρηθεί έως τον χειμώνα αυξήθηκαν στο 96%, ενώ οι πιθανότητες για «Super El Niño» ανέβηκαν από 25% σε περίπου 33%.

Η αυξημένη βεβαιότητα συνδέεται με τη μεγάλη ποσότητα θερμών υδάτων που έχει συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτά τα νερά θα ανέβουν στην επιφάνεια και θα ενισχύσουν περαιτέρω το φαινόμενο.

Ορισμένα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν μάλιστα ότι το φετινό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνο του 2015-2016.

Τι σημαίνει το Ελ Νίνιο για τον καιρό παγκοσμίως

Ένα ισχυρό ή Super El Niño μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον καιρό παγκοσμίως έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Στον Ατλαντικό συνήθως περιορίζει τη δραστηριότητα των τυφώνων, ενώ αντίθετα ενισχύει τις τροπικές καταιγίδες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, αυξάνοντας τους κινδύνους για περιοχές όπως η Χαβάη.

Στις ΗΠΑ, οι βόρειες πολιτείες και ο δυτικός Καναδάς συχνά βιώνουν θερμότερους χειμώνες, ενώ οι νότιες πολιτείες γίνονται πιο υγρές και δροσερές.

Παράλληλα, η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία μπορεί να αντιμετωπίσουν ασθενέστερους μουσώνες και ξηρασία, ενώ ξηρότερες συνθήκες αναμένονται και σε τμήματα της νότιας Αφρικής και της Καραϊβικής.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης ότι το Ελ Νίνιο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες το 2026 ή το 2027 να καταγραφεί ως η θερμότερη χρονιά στην ιστορία των μετρήσεων.

Πηγή: CNN