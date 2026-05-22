Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παροχών της προς τους εταιρικούς πελάτες της, προσφέρει, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, ένα ακόμη προνόμιο στους κατόχους των καρτών καυσίμων Coral Pass Prepaid (CPP). Η νέα παροχή επιβραβεύει κάθε επαναφόρτιση κάρτας με yellows, τους πόντους του προγράμματος Yellow της Τράπεζας Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις κάρτες καυσίμων Coral Pass Prepaid μπορούν πλέον, κάθε φορά που πραγματοποιούν επαναφόρτιση μέσω του διαχειριστικού portal Customer Coral Pass Online και επιλέγουν την Τράπεζα Πειραιώς για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω IRIS, να κερδίζουν yellows από το πρόγραμμα επιβράβευσης της τράπεζας. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ενσωματωμένη στην ψηφιακή εμπειρία διαχείρισης της κάρτας, προσφέροντας στους εγγεγραμμένους πελάτες έναν ακόμη λόγο να αξιοποιούν το Coral Pass Prepaid για την προμήθεια καυσίμων.

Η νέα συνεργασία ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία των επαγγελματιών πελατών της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, προσφέροντας επιπλέον ανταποδοτικά οφέλη στις καθημερινές τους συναλλαγές και επιβραβεύοντας την προτίμησή τους στις ψηφιακές υπηρεσίες και λύσεις πληρωμών.

Η επιβράβευση κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό της κάθε επαναφόρτισης, προσφέροντας μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται το ύψος της συναλλαγής.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Coral A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρουν στους πελάτες τους σύγχρονες, εύχρηστες και ανταποδοτικές υπηρεσίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες.