22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΚΟΣΜΟΣ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
Άννα Διανά
Παρασκευή, 22/05/2026 - 10:42
Μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία και ενίσχυση της ρευστότητας κατά τη φάση κατασκευής του έργου παραγωγής πράσινου υδρογόνου φέρνει Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης.

Η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου που αναρτήθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια, δεν αλλάζει ούτε τον βασικό σχεδιασμό της επένδυσης ούτε το ύψος της ενίσχυσης, επιτρέπει ωστόσο την εκταμίευση μέρους της κρατικής ενίσχυσης σε προγενέστερο στάδιο.

Με τη ρύθμιση η Motor Oil μπορεί να υποβάλει έως τρία αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής, πριν από την τελική ολοκλήρωση του έργου, για ποσό που μπορεί να φτάσει συνολικά έως το 40% της ενίσχυσης, δηλαδή περίπου 44,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική κρατική ενίσχυση που προβλέπεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε περίπου 111,8 εκατ. ευρώ για τα έτη 2025–2026.

Σημειώνεται ότι η απόφαση δεν αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό του έργου, αλλά τροποποιεί κρίσιμα σημεία της διαδικασίας χρηματοδότησης, πιστοποίησης και καταβολής της κρατικής ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρούν να επιταχύνουν την υλοποίηση της πρώτης μεγάλης επένδυσης πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η απόφαση δείχνει επίσης ότι το έργο της Motor Oil αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στρατηγική επένδυση εθνικής σημασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ειδικά τη συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση, κρίνοντας ότι συμβαδίζει με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Η Motor Oil ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο για την παραγωγή και διανομή πράσινου υδρογόνου. Οι στρατηγικές της κινήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών ηλεκτρόλυσης, στη δημιουργία περιφερειακών δικτύων (Hydrogen Valleys) και στην εμπορική διάθεση του καυσίμου στην αγορά των μεταφορών.

Η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Το έργο EPHYRA αφορά στην εγκατάσταση μιας καινοτόμου μονάδας ηλεκτρόλυσης βιομηχανικής κλίμακας, αρχικής ισχύος 30 MW. Το Green Hydrogen Project αποτελεί την επέκταση του EPHYRA, προσθέτοντας επιπλέον 20 MW ισχύος και ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα της μονάδας στα 50 MW.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μονάδας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος 50 MW μέσω ηλεκτρόλυσης. Η επένδυση περιλαμβάνει, την εγκατάσταση ηλεκτρολυτών αλκαλικής τεχνολογίας, μονάδα καθαρισμού και συμπίεσης υδρογόνου, δίκτυο μεταφοράς και διανομής, ηλεκτρικό υποσταθμό, συστήματα αποθήκευσης και προετοιμασίας νερού, καθώς και συνοδευτικές ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Σύμφωνα με την απόφαση το έργο σηματοδοτεί την έναρξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα, ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, και συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο ρόλος που αναλαμβάνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο ορίζεται ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης του έργου. Το ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εγκατεστημένης ισχύος, την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου και την επιβεβαίωση ότι τα στάδια του έργου ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους όρους της κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την απόφαση για κάθε αίτημα πληρωμής απαιτείται βεβαίωση ανεξάρτητου πιστοποιητή, αναλυτική έκθεση προόδου, καθώς και πιστοποίηση ορκωτού λογιστή ότι οι δαπάνες έχουν πραγματικά πραγματοποιηθεί, δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση, και τηρούνται τα ανώτατα όρια επιδότησης.

Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά 21 Μαϊος 2026
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη

Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026

«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος

Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI

Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο