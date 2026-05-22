Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης

Μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία και ενίσχυση της ρευστότητας κατά τη φάση κατασκευής του έργου παραγωγής πράσινου υδρογόνου φέρνει Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης.

Η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου που αναρτήθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια, δεν αλλάζει ούτε τον βασικό σχεδιασμό της επένδυσης ούτε το ύψος της ενίσχυσης, επιτρέπει ωστόσο την εκταμίευση μέρους της κρατικής ενίσχυσης σε προγενέστερο στάδιο.

Με τη ρύθμιση η Motor Oil μπορεί να υποβάλει έως τρία αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής, πριν από την τελική ολοκλήρωση του έργου, για ποσό που μπορεί να φτάσει συνολικά έως το 40% της ενίσχυσης, δηλαδή περίπου 44,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική κρατική ενίσχυση που προβλέπεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε περίπου 111,8 εκατ. ευρώ για τα έτη 2025–2026.

Σημειώνεται ότι η απόφαση δεν αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό του έργου, αλλά τροποποιεί κρίσιμα σημεία της διαδικασίας χρηματοδότησης, πιστοποίησης και καταβολής της κρατικής ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρούν να επιταχύνουν την υλοποίηση της πρώτης μεγάλης επένδυσης πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η απόφαση δείχνει επίσης ότι το έργο της Motor Oil αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στρατηγική επένδυση εθνικής σημασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ειδικά τη συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση, κρίνοντας ότι συμβαδίζει με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Η Motor Oil ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο για την παραγωγή και διανομή πράσινου υδρογόνου. Οι στρατηγικές της κινήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών ηλεκτρόλυσης, στη δημιουργία περιφερειακών δικτύων (Hydrogen Valleys) και στην εμπορική διάθεση του καυσίμου στην αγορά των μεταφορών.

Η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Το έργο EPHYRA αφορά στην εγκατάσταση μιας καινοτόμου μονάδας ηλεκτρόλυσης βιομηχανικής κλίμακας, αρχικής ισχύος 30 MW. Το Green Hydrogen Project αποτελεί την επέκταση του EPHYRA, προσθέτοντας επιπλέον 20 MW ισχύος και ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα της μονάδας στα 50 MW.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μονάδας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος 50 MW μέσω ηλεκτρόλυσης. Η επένδυση περιλαμβάνει, την εγκατάσταση ηλεκτρολυτών αλκαλικής τεχνολογίας, μονάδα καθαρισμού και συμπίεσης υδρογόνου, δίκτυο μεταφοράς και διανομής, ηλεκτρικό υποσταθμό, συστήματα αποθήκευσης και προετοιμασίας νερού, καθώς και συνοδευτικές ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Σύμφωνα με την απόφαση το έργο σηματοδοτεί την έναρξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα, ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, και συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο ρόλος που αναλαμβάνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο ορίζεται ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης του έργου. Το ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εγκατεστημένης ισχύος, την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου και την επιβεβαίωση ότι τα στάδια του έργου ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους όρους της κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την απόφαση για κάθε αίτημα πληρωμής απαιτείται βεβαίωση ανεξάρτητου πιστοποιητή, αναλυτική έκθεση προόδου, καθώς και πιστοποίηση ορκωτού λογιστή ότι οι δαπάνες έχουν πραγματικά πραγματοποιηθεί, δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση, και τηρούνται τα ανώτατα όρια επιδότησης.