ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Γιατί δεν πρέπει να υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων και πώς να το χρησιμοποιείτε σωστά.

Πολλές οικογένειες γνωρίζουν καλά ότι η φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση. Αν και μπορεί να φαίνεται πρακτικό να ξεμπερδεύεις με όλα τα πιάτα σε έναν μόνο κύκλο, η υπερφόρτωση της συσκευής συχνά δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, να προκαλέσει φθορές στα σκεύη ή ακόμη και να επηρεάσει τη λειτουργία της ίδιας της συσκευής.

Κακός καθαρισμός και μειωμένη απόδοση

Όταν τα πιάτα τοποθετούνται πολύ κοντά μεταξύ τους ή στοιβάζονται το ένα «μέσα» στο άλλο, το νερό και το απορρυπαντικό δεν μπορούν να φτάσουν σε όλες τις επιφάνειες. Ως αποτέλεσμα, υπολείμματα τροφών παραμένουν και τα σκεύη συχνά χρειάζονται δεύτερο πλύσιμο.

Η σωστή κυκλοφορία του νερού είναι καθοριστική για την αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής, κάτι που δεν επιτυγχάνεται όταν ο κάδος είναι υπερβολικά γεμάτος.

Η στενή επαφή των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της πλύσης μπορεί ακόμη να προκαλέσει χτυπήματα ή ρωγμές σε πιάτα και ποτήρια.

Παράλληλα, η συχνή υπερφόρτωση επιβαρύνει το ίδιο το πλυντήριο, καθώς δυσκολεύει την κυκλοφορία του νερού και οδηγεί σε συσσώρευση υπολειμμάτων που μπορεί να φράξουν φίλτρα ή αποχέτευση. Με τον χρόνο, αυτό μειώνει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Πιθανές διαρροές και επιπλέον κόστος

Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διαρροές.

Όταν τα ψεκαστικά μπράτσα εμποδίζονται ή η πόρτα δεν κλείνει σωστά λόγω του φορτίου, το νερό δεν κατανέμεται σωστά και ενδέχεται να διαφύγει από τη συσκευή.

Επιπλέον, τα επαναλαμβανόμενα άπλυτα ή οι δεύτεροι κύκλοι πλύσης αυξάνουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας, καθιστώντας τη διαδικασία λιγότερο οικονομική.

Πώς γίνεται η σωστή φόρτωση

Για καλύτερα αποτελέσματα, τα πιάτα πρέπει να τοποθετούνται με την λερωμένη πλευρά προς τα ακροφύσια νερού, ενώ τα μεγαλύτερα αντικείμενα τοποθετούνται περιμετρικά ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία. Ο επάνω κάδος προορίζεται για μικρότερα και πιο ευαίσθητα σκεύη, ενώ κατσαρόλες και τηγάνια τοποθετούνται ανάποδα ώστε να καθαρίζονται αποτελεσματικά.

Η σωστή δόση απορρυπαντικού είναι εξίσου σημαντική, καθώς η υπερβολική ποσότητα δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα αλλά μπορεί να αφήσει υπολείμματα.

Η επιλογή κατάλληλου προγράμματος ανάλογα με το είδος του φορτίου βοηθά στην καλύτερη απόδοση της συσκευής, ενώ τέλος, δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένονται τα πιάτα πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο· αρκεί να αφαιρούνται τα μεγάλα υπολείμματα τροφών, ώστε η συσκευή να κάνει τη δουλειά της αποτελεσματικά.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 21/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026 20 Μαϊος 2026
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε 21 Μαϊος 2026
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη